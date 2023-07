La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere giunta al capolinea. I due nel corso degli anni hanno provato più volte a tornare insieme, ma a quanto pare non sembra esserci compatibilità di carattere. Tra i due non sembra essere finita troppo bene. Una conferma della loro rottura è arrivata in queste ore dal settimanale Chi, che ha paparazzato Belen mentre bacia il suo nuovo amore. Un colpo basso da digerire per Stefano De Martino, il quale al momento è voltato a Parigi con suo figlio Santiago. Questa volta sembra che la colpa della fine del loro matrimonio sarebbe da attribuire alla showgirl: vediamo nel dettaglio questo retroscena. (Continua a leggere dopo la foto)

Stefano De Martino, il retroscena dietro la rottura con Belen: cos’è successo

Non sarebbe finita tra baci e abbraccia la storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Sicuramente le foto della showgirl comparse sulla copertina di Chi mentre bacia il presunto nuovo fidanzato Elio, imprenditore bergamasco sulla 40ina, avranno lasciato l’amaro in bocca a Stefano. Nell’articolo pubblicato da Chi sono state pubblicate scatti abbastanza eloquenti, in cui Belen ed Elio sono stati immortalati in atteggiamenti intimi. Sulle ragioni dell’addio tra la coppia il mistero resta, anche se uno spiraglio di verità sembra vedersi. A fare luce è l’atteggiamento della sorella di Stefano. Adelaide De Martino, persona riservata e che si tiene alla larga dal gossip, non segue più la Rodriguez sui social: ha rimosso alcune foto da Instagram in cui compariva con la modella argentina. Il motivo? Belen l’avrebbe fatta davvero grossa. Una fonte con cui è entrata in contatto Deianira Marzano parla di un De Martino “nero” che si è “sentito tradito” non solo da Belen ma anche dalla famiglia di lei. (Continua a leggere dopo la foto)

La fuga a Parigi

Intanto Stefano De Martino è stato avvistato a Parigi con il figlio Santiago. De Martino nelle scorse ore ha postato alcune stories che lo mostrano lontano da Milano e dalla situazione delicata che sta vivendo con la showgirl argentina. Le foto sui social ce lo fanno vedere in aereo e, poco dopo, mentre tiene in mano quelli che sembrano essere due biglietti per Disneyland Paris. Invece, secondo delle indiscrezioni, Belen Rodriguez sembra essersi rifugiata in un hotel di lusso di Milano per sfuggire ai flash di chi spera di portare a casa altre foto con il presunto nuovo amore.