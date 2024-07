Harry e Meghan, il “dispetto” contro Kate nel giorno del compleanno del figlio

Harry e Meghan avrebbero studiato una mossa per colpire Kate Middleton facendole un vero e proprio “dispetto”. Ecco quali sono le ultime voci dei critici esperti delle vicende dei Royals. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Emma Marrone, la rivelazione che spiazza tutti (VIDEO)

Leggi anche: Il noto calciatore di serie A beccato in vacanza con la famosa attrice hard (VIDEO)

Harry e Meghan, i dissapori con la Royal Family

Tra i Duchi di Sussex e la Corona Inglese, si sa, non c’è un clima troppo disteso. Da quando Harry e Meghan hanno deciso di prendere la situazione di petto e uscire dalla Royal Family i rapporti hanno cominciato a raffreddarsi e, inevitabilmente, a deteriorarsi. Il secondogenito di Re Carlo appare ormai come un “outsider” nella sua stessa famiglia e ogni ritorno a Londra manca di quella naturalezza che ci si aspetterebbe da un membro dei Royals. Meghan dal canto suo sembra non aver intenzione di lenire gli attriti e in più occasioni ha lasciato Harry da solo nelle poche occasioni ufficiali che lo hanno visto tornare in patria. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Il famoso calciatore ricoverato d’urgenza: cos’è successo

Harry e Meghan: il dispetto a Kate

Come inoltre sappiamo dalle notizie trapelate nel corso degli ultimi anni, anche tra Harry e l’erede al trono William non corre buon sangue. Il minore non si è risparmiato nei confronti del fratello nel suo libro “The Spare” mettendo il luce gli attriti, la competizione e le incomprensioni tra i due. Naturalmente di riflesso anche le rispettive consorti Meghan e Kate non sembrano essere amiche per la pelle. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto nelle ultime ore a conferma del rapporto ormai deteriorato tra le due coppie. Pare infatti che il principe Harry e Meghan Markle abbiano deciso di mettere in atto un vero e proprio “dispetto” a Kate Middleton.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva