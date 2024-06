Il famoso calciatore è stato ricoverato d’urgenza dopo un malore improvviso. La notizia del ricovero è stata data attraverso un comunicato ufficiale dalla squadra nella quale gioca, ovvero il Lille. La situazione sembrerebbe essere decisamente grave, visto che i compagni di squadra del giocatore, attraverso i loro profili social, hanno invitano a “pregare tantissimo” per lui. (Continua a leggere dopo le foto)

Il giocatore Bentaleb ricoverato d’urgenza in ospedale: cos’è successo

Tutto il Lille e il calcio francese si sono stretti nelle ultime ore intorno a Nabil Bentaleb, 29enne centrocampista della nazionale algerina che è stato ricoverato d’urgenza in ospedale martedì sera: non si conosce il motivo del ricovero, anche se si sospetti un infarto visto il passato clinico del giocatore (lo scorso luglio era stato in cura per una miocardite, come ricorda Fanpage). Per ora l’unica cosa certa è che si tratta di una vicenda abbastanza grave, visto che tutti stanno pregando per lui. La notizia è stata diffusa da una nota ufficiale del Lille: “Il LOSC informa che Nabil Bentaleb ha avuto un malore la sera di martedì 18 giugno. Il giocatore è stato immediatamente preso in cura e portato all’ospedale universitario di Lille per il ricovero. Il LOSC accompagna Nabil il più vicino possibile in questa dura prova e gli fornisce tutto il suo sostegno. Il club invita inoltre ad un maggiore rispetto per la vita privata dei propri giocatori”.

