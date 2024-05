Talentino classe 2005, Kenan Yildiz è assolutamente uno dei prospetti più talentuosi e interessanti del nuovo ciclo della Juventus. Un vero predestinato che rappresenta sia il presente che soprattutto il futuro del club bianconero. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Nato il Germania nel 2005, Kenan Yildiz è di nazionalità turca ed è approdato in bianconero nell’estate del 2022 dal Bayern Monaco (a parametro zero). Tra Primavera e NextGen la strada percorsa dal giovanissimo attaccante è stata lunga, ma il ritmo di marcia piuttosto serrato. Oggi è già nel giro della nazionale della Turchia allenata da Vincenzo Montella ed è un giocatore che abbina con grande naturalezza una classe sconfinata a una sorprendente concretezza, senza troppi fronzoli.

Ha iniziato a giocare a calcio a tre anni spronato dal padre, che non è mai stato giocatore ma ha sempre avuto la passione per il gioco e così l’ha trasmessa al figlio attraverso la visione di alcuni video su Youtube dei grandi giocatori. Su di lui il tecnico bianconero Massimiliano Allegri si è così espresso: “Yildiz lasciamo stare che è bravo, ma è un ragazzo molto intelligente e quindi sicuramente avrà un’importante carriera davanti. Io grandissimi giocatori poco intelligenti non li ho mai visti, anzi non li ho mai allenati. Tutti i grandi giocatori che ho allenato erano ragazzi intelligenti. Per creare squadre importanti ci vogliono ragazzi responsabili e intelligenti. In questo gruppo sono dei ragazzi che hanno voglia di fare cose straordinarie e migliorarsi giorno per giorno“.

Quanto vale Yildiz?

L’osservatorio calcistico CIES ha stabilito che il valore di mercato di Kenan Yildiz è di 23 milioni di euro. Un incremento importante per l’U23, che solamente pochi mesi fa era valutato dallo stesso organo appena 2 milioni. La valutazione del giocatore turco non appare eccessiva ed è anche in linea con la sua giovanissima età, anche se Lamine Yamal del Barcellona (classe 2007) viene valutato oggi circa 145 milioni di euro. Secondo molti tifosi bianconeri il valore di Yildiz è di almeno il doppio. L’intenzione della Juventus comunque è quella di trattenere il proprio gioiello, come testimoniato dalle parole del direttore sportivo Cristiano Giuntoli: “Abbiamo tanti ragazzi bravi, a Yilidz in estate abbiamo fatto 4 anni di contratto. Puntiamo su di lui e vogliamo farlo crescere senza troppe pressioni. Aspettiamo questi ragazzi, ci vuole pazienza e dobbiamo insister“.

Quanti gol ha fatto Yildiz?

Kenan Yildiz è il più giovane marcatore straniero della storia della Juventus a 18 anni e 233 giorni. Il turco classe 2005 infatti ha impiegato solamente 12 minuti ad andare in rete nel match disputato dai bianconeri contro il Frosinone alla sua prima apparizione da titolare, lo scorso dicembre.

Lanciato titolare da Massimiliano Allegri al posto di Vlahovic, il giovane fuoriclasse ha ringraziato per l’occasione e con una finta deliziosa ha ubriacato tre difensori per poi eseguire un destro rasoterra sul primo palo all’angolino a infilzare Turati. Sono tre le reti complessive segnate da Yildiz con la maglia della Juventus: 1 in campionato e 2 in Coppa Italia (contro Salernitana e Frosinone). Considerando invece anche le giovanili, il conteggio sale a 26 gol.

Quanto guadagna Yildiz alla Juve?

Kenan Yildiz è arrivato alla Juventus a parametro zero dal Bayern Monaco nel 2022. Quando scade il contratto di Yildiz? Inizialmente messo sotto contratto fino al 2027, le ottime prestazioni e i gol segnati hanno spinto i bianconeri a discutere nuovamente i termini dell’accordo con gli agenti del giocatore. L’intenzione condivisa da entrambe le parti sarebbe quella di prolungare l’accordo fino al 2028 o addirittura al 2029.

L’allungamento sarà ovviamente accompagnato da un ritocco all’ingaggio. Attualmente Yildiz guadagna intorno ai 300-350 mila euro con i bonus, ma il nuovo accordo che verosimilmente sarà firmato in estate vedrà triplicarsi lo stipendio, arrivando addirittura a superare il milione con l’inserimento di alcuni bonus. Una mossa strategica – quella della Juventus – per allontanare le squadre interessate: Borussia Dortmund, Liverpool, Arsenal e Lipsia su tutte.

L’esultanza alla Del Piero

Nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2024 contro la Germania Yildiz ha segnato la sua prima rete in Nazionale maggiore contribuendo alla vittoria per 3-2 della Turchia. Destro a giro sul secondo palo ed esultanza come quella di Del Piero: braccia spalancate e linguaccia. Un’esultanza che a partire da quel momento è diventata il suo marchio di fabbrica, replicata anche dopo il gol al Frosinone. Sull’episodio il giovane bianconero si è così espresso: “Esultanza alla Del Piero? È una leggenda, era ispirata a lui. L’ho fatta anche in Nazionale“.

