Euro 2024 è la 17ª edizione del campionato europeo di calcio, organizzato dalla UEFA, l’Unione Europea delle Federazioni Calcistiche. Dopo l’edizione itinerante del 2020, che si è svolta in 11 città di 11 paesi diversi, Euro 2024 torna a essere ospitato da un solo paese: la Germania.

Il pallone da gioco Adidas FUSSBALLLIEBE UEFA Euro 2024 viene visto durante la partita di qualificazione europea UEFA EURO 2024 tra Galles e Turchia al Cardiff City Stadium il 21 novembre 2023 a Cardiff, Galles. (Foto di James Gill – Danehouse/Getty Images)

Sarà la terza volta che la Germania ospiterà il torneo, dopo il 1988 (come Germania Ovest) e il 2020 (quattro partite furono disputate a Monaco di Baviera). Sarà quindi il primo europeo disputato solamente sul suolo tedesco unificato. La nazionale campione in carica è l’Italia, che ha vinto Euro 2020 battendo in finale l’Inghilterra ai rigori. (CONTINUA NELLA PROSSIMA PAGINA)