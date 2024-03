Il prossimo 14 giugno inizieranno gli Europei 2024, che si terranno in Germania. Le migliori corazzate sono pronte a darsi battaglia per la vittoria finale, ma ci sono diverse squadre che – pur non partendo con i favori del pronostico – sono pronte a stupire tutti.

Il quadro della suddivisione in gironi per le fasi finali di Euro 2024 è completo e definitivo. Georgia, Ucraina e Polonia sono le ultime tre nazionali a essersi qualificate agli spareggi e dunque rientrare nella lista delle 24 squadre che saranno in campo in Germania a partire dal prossimo 14 giugno. Come per ogni grande occasione, è interessante indirizzare il fascio di luce dei riflettori non solamente sui presenti, ma anche sugli assenti. Ci sono alcune assenze ingombranti, sia a livello di nazionali, ma anche e soprattutto a livello di giocatori. Quest’estate in Germania si noterà sicuramente l’assenza di alcuni nomi importanti e ingombranti e per questo motivo abbiamo deciso di pubblicare una lista dei calciatori più pagati che non vedremo agli Europei. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

