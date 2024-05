Phil Foden è un giovane talento prodigioso che gioca al Manchester City. La stampa inglese lo ha nominato poco fa giocatore dell’anno inglese e quest’estate sarà tra i protagonisti nell’avventura dell’Inghilterra agli Europei. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

23 anni e un talento smisurato: Phil Foden è uno dei giovani più forti e promettenti della scena del calcio internazionale. Nelle scorse settimane il giocatore del Manchester City ha vinto premio di ‘Giocatore dell’anno’ assegnato dalla stampa specializzata inglese: 42% delle preferenze dei quasi 900 votanti, precedendo in classifica Declan Rice dell’Arsenal e il suo compagno di squadra Rodri. Foden sarà tra i protagonisti dell’Inghilterra agli Europei che si terranno in Germania a partire dal prossimo 14 giugno. Sul suo talento si è espresso chiaramente il suo tecnico Pep Guardiola: “Sarà un giocatore leggendario perché in poco tempo ha giocato tante partite, ha segnato tanti gol e ha vinto tanti titoli. È un giocatore del nostro settore giovanile ed è per questo che ha un legame incredibile con i tifosi“. Ecco allora 4 cose che non sai sul “Piccolo Squalo” Phil Foden.

Perché Foden ha il numero 47?

Nonostante Phil Foden abbia consolidato il suo ruolo da protagonista al Manchester City nel corso di questa stagione, indossa ancora un numero di maglia non esattamente convenzionale: il 47. Un dettaglio che ha fatto storcere il naso a molto, visto che centrocampisti offensivi talentuosi del suo calibro sono soliti indossare divise iconiche come la n. 10. Tuttavia quel numero è stato esplicitamente richiesto (e ottenuto) da Jack Grealish quando è passato dall’Aston Villa al Man City nell’estate del 2021. Il 47 è stato il primo numero di maglia di Foden al City e lo ha indossato sin dal suo debutto con i Citizens nel 2017.

Il motivo che si nasconde dietro questa scelta è intimo e personale: il nonno di Foden, Ronnie, è scomparso a soli 47 anni e l’inglese usa la sua maglia come tributo costante al nonno. Ronnie è stato un grande tifoso del City per tutta la vita e sarebbe senza dubbio estremamente orgoglioso dei risultati ottenuti dal nipote. C’è stato però un momento in cui Foden ha avuto l’occasione di cambiare numero di maglia. Quando Sergio Aguero era in procinto di lasciare i citizens nel 2021, l’argentino ha offerto la sua maglia numero 10 al giovane fuoriclasse. Ma Foden ha rifiutato perché voleva che la gente si ricordasse del numero 47. Tornando sull’episodio ha giustificato così la sua scelta: “Ci ho pensato. La maglia numero 10 è un numero importante per il club, ma io ho un debole per il 47″. Mi piacerebbe creare la mia eredità e mantenere quel numero“.

(Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Che scarpe usa Phil Foden?

Phil Foden oggi indossa gli scarpini Nike Phantom GX. La sua versatilità lo porta a svariare sia sul fronte del centrocampo che su quello offensivo e con un’abbondanza simile di abilità tecniche è ben supportato dalla presa di palla appiccicosa della tecnologia Gripknit e dalla configurazione versatile dei tacchetti degli ultimi scarpini Phantom. Le Thunder GX presentano il Gripknit viola nella parte anteriore, mentre il marchio estetico si limita al tallone e al pannello laterale. L’immagine di un tuono che si diffonde intorno a quella parte dello stivale.

Per gli appuntamenti europei, Foden insieme a Nike è passato al pacchetto Peak Ready, indossando il modello a taglio basso della Phantom GX. Foden ha indossato questa scarpa solo per un momento, prima di tornare alle Luminous GX giallo neon.

Infine Foden si è unito al resto della squadra Nike Phantom indossando le Luminous GX giallo su bianco. Ha indossato anche lo scarpino che Erling Haaland aveva per sé quando l’attaccante norvegese ha firmato ufficialmente per Nike.

Quanto vale Foden sul mercato?

Secondo quanto riportato dall’osservatorio calcistico CIES, Phil Foden è il sesto giocatore con più valore nel panorama internazionale: 195,8 milioni di euro. Davanti a lui solamente Bukayo Saka (223 milioni), Rodrygo (247,9 milioni), Vinicius Jr (250,3 milioni), Erling Haaland (251,2 milioni) e Jude Bellingham (267,5 milioni). A oggi Foden sta per concludere quella che è stata la sua migliore stagione della sua carriera. Nel 2022 ha rinnovato fino al 2027, arrivando a percepire 200.000 sterline a settimana. Il classe 2000 vuole prolungare ulteriormente il proprio legame con il club, arrivando a guadagnare un compenso ancora più alto.

(Foto di James Gill – Danehouse/Getty Images)

Quanti gol ha fatto Foden quest’anno?

Quella che sta vivendo Phil Foden quest’anno è la stagione della consacrazione, quella che lo sta ponendo una volta per tutte all’apice del calcio mondiale, insieme ai migliori talenti attualmente in circolazione. In 51 presenze complessive accumulate finora in questa stagione, il classe 2000 ha collezionato 25 gol e 11 assist. 17 le reti realizzate in Premier League e 5 in Champions: numeri che testimoniano l’ascesa del giovane talento, oggi punto di riferimento importantissimo nello scacchiere dei citizens di Pep Guardiola. Quest’estate sarà tra i protagonisti dell’Inghilterrà, una delle squadre favorite per la vittoria finale dell’Europeo. Se anche nella competizione tra nazionali le cose dovessero andare bene, per Foden potrebbero addirittura esserci piacevoli sorprese nella classifica finale del Pallone d’Oro 2024.