La carriera dell’Aquila Magica Mike Maignan

La carriera di Mike Maignan ha subito una notevole impennata dopo la firma del francese con il Milan. In rossonero l’ex portiere del Lille è diventato – a suon di parate – uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo. Scopriamo qualcosa in più di questo formidabile calciatore che vedremo giocare durante Euro 2024. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by Omar Vega/Getty Images)

Mike Maignan è uno dei pezzi pregiati del Milan, protagonista assoluto dello Scudetto 2021-22 e tra i migliori portieri presenti oggi sulla scena internazionale. Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain, ha firmato nel 2013 il suo primo contratto da calciatore professionista. Trasferitosi al Lille nel 2015, ha conquistato in breve tempo la titolarità ed è stato tra i trascinatori verso la vittoria dello Scudetto da parte dei mastini nella stagione 2020-21. L’estate successiva è stato acquistato dai rossoneri per sostituire Donnarumma e alla prima stagione ha fatto subito vedere a tutti la dimensione del suo talento, conquistando il secondo campionato consecutivo – il diciannovesimo per il Diavolo – grazie anche ad alcune parate prodigiose nel corso dell’annata. Oggi Maignan – oltre a essere il n.1 del Milan – è anche il portiere titolare della nazionale francese. Insieme ai suoi compagni sarà tra i protagonisti di Euro 2024, torneo che vede i bleus favorita principale per la vittoria finale.

Con il suo eccezionale percorso nel calcio europeo, si erge come un faro di talento e dedizione. Il suo trasferimento al Milan è stato un punto di svolta nella sua carriera, dimostrando la sua capacità di adattamento e il suo impegno costante nel raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La sua esperienza nel PSG e nel Lille ha plasmato un atleta completo, capace di affrontare sfide di qualsiasi portata con calma e determinazione. Le sue parate spettacolari e la sua leadership in campo lo hanno reso non solo un punto di riferimento per i rossoneri, ma anche per la nazionale francese, dove è il portiere titolare indiscusso. Euro 2024 rappresenta per lui un’opportunità di confermare il suo status di campione e di contribuire alla gloria della sua squadra nazionale, i bleus, considerati tra i favoriti per la vittoria finale. L’attesa per le sue prossime gesta sul campo è palpabile, mentre i tifosi del Milan e della Francia guardano a lui con speranza e fiducia, certi che continuerà a brillare nei momenti cruciali.

Leggi anche: Le 5 cose più assurde successe durante gli Europei

Maignan: perchè è detto “Aquila Magica”?

Mike Maignan è nato il 3 luglio del 1995 a Cayenne, in Guyana francese. Nel corso della sua carriera è stato rinominato “Magic Eagle” (Aquila Magica) dai suoi compagni di squadra per via delle sue spiccati doti in volo tra un palo e l’altro. In un’intervista il portiere ha rivelato: “Magic Eagle (Aquila magica, ndr) è un soprannome che mi hanno dato i compagni perché dicono che sono come il re dei volatili”. Con la maglia del Lille ha toccato il record stagionale di 21 partite a porta inviolata: è rimasto imbattuto per il 56,8% delle gare disputate in Ligue 1, respingendo il 79,1% di tiri. Con la maglia del Milan si è distinto anche dagli undici metri, parando rigori importanti come quello di Kvaratskhelia nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli.

(Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Che problema ha Maignan?

Maignan è attualmente ai box per un infortunio. Il portiere francese ha rimediato una lesione di basso grado del lungo adduttore destro nei minuti che hanno preceduto la sfida tra Juventus e Milan di campionato. Al suo posto è entrato in scena Sportiello, che attualmente sta ancora occupando il ruolo di titolare tra i pali rossoneri.

L’obiettivo dell’ex Lille potrebbe essere quello di recuperare in tempo per le ultime due giornate di campionato, ma si fa strada sempre di più l’ipotesi che la sua stagione a livello di club sia già terminata. L’intenzione di Maignan è quella di essere pienamente recuperato e in condizione per l’inizio degli Europei con la Francia. I problemi fisici sono stati una spiacevole costante nell’ultimo periodo di carriera del portiere francese, che da quando è al Milan ha già saltato complessivamente 38 partite (l’equivalente di un campionato intero).

Leggi anche: 7 momenti indimenticabili di Euro 2020

Quanto vale adesso Maignan?

Tra campionato e coppe Maignan ha collezionato in questa stagione 42 presenze, subendo un totale di 52 gol. 15 invece i clean sheet accumulati. Dopo un avvio entusiasmante con la maglia del Milan e uno Scudetto vinto da assoluto protagonista, le prestazioni dell’ex Lille hanno subito un leggero calo negli ultimi mesi. Qualche imprecisione di troppo ha fatto probabilmente ridimensionare il valore del cartellino del portiere francese, che rimane tuttavia tra i migliori nel suo ruolo.

Il suo contratto con il Diavolo è in scadenza nel 2026 e le trattative per il rinnovo di contratto sono ancora in corso. Maignan guadagna 2,8 milioni di euro a stagione e vorrebbe un sensibile aumento di stipendio, paragonabile a quelli ricevuto dal compagno Leao. Su di lui – nel frattempo – sembra esserci il concreto interesse del Bayern Monaco, alla ricerca di un nuovo portiere titolare per la prossima stagione. Per una cifra vicina ai 70 milioni il club rossonero potrebbe essere disposto a sedersi sul tavolo della trattativa ed eventualmente cedere il giocatore, pagato circa 18 milioni dal Lille nell’estate del 2021.