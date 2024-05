Aurélien Tchouaméni è uno dei centrocampisti più decisivi e in forma del momento. Il passaggio dal Monaco al Real Madrid ha segnato per lui la definitiva consacrazione e oggi è una pedina importantissima nello scacchiere dei blancos di Carlo Ancelotti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: I migliori giocatori che vedremo giocare ad Euro 2024

Leggi anche: Numeri e record di Harry Kane

(Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Classe 2000, Aurélien Tchouaméni è uno di quei talenti che non si è accorto immediatamente della reale portata dei suoi mezzi. Le sue qualità? Fisico imponente, piedi buoni e un vizio del gol presente fin dagli inizi e mai smarrito. Nonostante sia di ruolo mediano, la sua predisposizione offensiva è evidente e infatti da piccolo giocava in attacco. 185 cm di muscoli gli permettono di essere una vera e propria diga a metà campo e anche di essere un pericolo là davanti, soprattutto su calcio d’angolo dove può sfruttare appieno la sua statura.

Con la maglia del Monaco Tchouaméni si è fatto apprezzare da tutti i top club europei e alla fine ha fatto il grande salto: acquistato dal Real Madrid per 80 milioni più 20 di bonus. Nell’ultima stagione con i blancos ha collezionato finora 3 gol e 1 assist in 38 presenze complessive. La caratura del suo talento è ben spiegata dalle dichiarazioni del centrocampista a riguardo delle pressioni derivate dal giocare per il Real Madrid: “Non sento questa pressione. Nella mia testa, sono costruito per questo. Questo è il mio destino. Questo significa che ho lavorato, ho fatto in modo di arrivare qui. Ora che ci sono, cosa faccio? Devo guadagnarmi il posto, devo esibirmi, devo vincere titoli. Quindi non sono qui per guardare, per meravigliarmi. Sento di essere dove ho sempre voluto essere. Sono dove devo essere“.

Perché è soprannominato “La Piovra”?

Già ai tempi della sua carriera in Francia, Tchouaméni è stato soprannominato «La Pioche», «La Piovra», lo stesso nomignolo di Paul Pogba. Compagni di nazionale in più di un’occasione, i due in realtà non condividono molte caratteristiche sul campo. L’ex Juventus ha il vizio del dribbling, una naturale predisposizione alla conclusione dalla distanza e tecnicamente è più raffinato. D’altra parte il centrocampista del Real Madrid è uno che non tira mai indietro il piede e non si risparmia mai. Attento in fase di copertura e puntuale negli inserimenti offensivi. Un mediano (o una mezzala) di quantità, le cui caratteristiche paiono molto più simili a quelle di un altro collega francese: Kanté.

(Photo by Franco Arland/Getty Images)

Le passioni e i sogni

Tchouaméni è un appassionato di moda, ma non solo. Anche per le granite e gli sciroppi alla fragola e di dolci in generale, ma adesso è costretto a limitarli per regolare l’apporto di zuccheri. E’ molto legato alla sua famiglia, di origini camerunesi. Non ha una particolare predisposizione al gol. Finora infatti in carriera ha segnato solamente 12 reti. Intercetta una grande quantità di palloni e ha fissato il record di recuperi in Ligue 1. L’ex Bordeaux è un ragazzo estremamente ambizioso: “Voglio vincere la Champions”.

Dove ha giocato Tchouaméni?

Tchouaméni è nato a Rouen, in Francia. La sua avventura da calciatore inizia entrando a far parte del SJ D’Artigues nel 2011. Pochi anni dopo entra a far parte della primavera del Bordeaux e lì per la prima volta inizia a farsi notare veramente, venendo più di una volta chiamato a giocare insieme alla prima squadra. Tchouaméni era un attaccante, ma viene dopo poco tempo sposato a centrocampo. Inizialmente il giocatore non era contento e sono servite le rassicurazioni del padre per convincerlo che anche da mediano avrebbe potuto fare una grande carriera. Nel novembre 2017 firma il suo primo contratto professionistico con il Bordeaux, ma l’esordio in Ligue 1 avviene solamente il 12 agosto 2018. Dopo 37 presenze col Bordeaux viene notato da diversi top club europei.

Il 29 gennaio 2020 il Monaco lo ingaggia e qui la sua carriera prende il volo. Nell’estate 2021 arriva anche la prima convocazione nella nazionale maggiore francese e il conseguente esordio contro la Bosnia-Erzegovina. La consacrazione definitiva della sua carriera arriva però l’estate del 2022, quando Tchouaméni passa al Real Madrid per un corrispettivo di 80 milioni di euro, con altri 20 milioni di euro di clausole aggiuntive. E’ diventato la seconda vendita più costosa nella storia del Monaco, dietro solo a Kylian Mbappé, che ha firmato con il Paris Saint-Germain per 180 milioni di euro nell’agosto del 2017. Oggi il centrocampista francese è una delle pedine insostituibili nello scacchiere dei blancos di Carlo Ancelotti.

(Photo by Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)

L’infortunio di Tchouaméni

Nella gara di ritorno delle semifinali di Champions League contro il Bayern Monaco, Aurelien Tchouameni è stato sostituito da Camavinga a causa di un infortunio al piede sinistro. “Dopo gli accertamenti effettuati questo giovedì al nostro giocatore Aurélien Tchouameni dai servizi medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione da stress al piede sinistro. Si attende di conoscere l’evoluzione dell’infortunio“, si legge nel comunicato pubblicato dai Blancos.

A 23 giorni dalla finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund a Wembley, la presenza del centrocampista francese è in forte dubbio. In merito si è espresso anche il tecnico delle merengues Carlo Ancelotti: “Abbiamo dubbi che possa giocare la finale. Ora proveremo tutto il possibile affinché possa recuperare bene. Militao giocherà queste partite perché ha bisogno di minuti e gli altri, Rüdiger e Nacho, ruoteranno un po’ di più“. Per quanto riguarda invece l‘Europeo – il cui inizio sarà il 14 giugno – non è in dubbio la convocazione di Tchouameni con la nazionale francese.