La Germania ospiterà dal 14 giugno al 14 luglio l’edizione 2024 degli Europei. L’Italia campione in carica proverà a difendere il titolo, ma dovrà affrontare una foltissima concorrenza. I pronostici per la vittoria finale sono quantomai incerti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

L’abbraccio tra Donnarumma e i compagni di Nazionale dopo la vittoria ottenuta contro l’Ucraina a San Siro nelle qualificazioni ad Euro 2024

Gli azzurri si presentano al torneo come campioni in carica, ma nonostante ciò la formazione allenata da Luciano Spalletti non rientra tra le immediate favorite per la vittoria finale. La Francia sembra al momento avere qualcosa in più delle altre concorrenti: trascinati da Kylian Mbappé i Bleus vogliono aggiudicarsi il terzo Europeo della loro storia (dopo Francia 1984 e Belgio-Paesi Bassi 2000). Da tenere assolutamente d’occhio anche l’Inghilterra, che dopo aver perso in casa l’ultima finale proprio contro l’Italia ha una grande fame di rivincita. D’altronde una nazionale che vanta talenti del calibro di Jude Bellingham, Harry Kane e Phil Foden non può che puntare ad arrivare fino in fondo. Ciò che è sicuro – in ogni caso – è che sarà un Europeo denso di talenti sul campo. Ecco allora una lista dei migliori giocatori che vedremo giocare ad Euro 2024. (CONTINUA A LEGGERE)