Pronostico Sinner-Shelton: statistiche, quote e incognite fisiche

Il torneo di Wimbledon 2025 si conferma, ancora una volta, come uno degli appuntamenti più attesi e imprevedibili del panorama tennistico mondiale. L’attenzione si concentra sul giovane talento italiano Jannik Sinner, protagonista di una settimana carica di emozioni, ma anche di preoccupazioni legate alle sue condizioni fisiche. L’infortunio al gomito destro, subito nel match contro Grigor Dimitrov, ha gettato un’ombra sul prosieguo della sua avventura londinese e sulle aspettative per il prossimo confronto con l’americano Ben Shelton.

Sinner in dubbio per i quarti: statistiche e quote incerte

La partita tra Sinner e Dimitrov ha avuto un andamento insolito: dopo una caduta nel primo game che ha causato un forte dolore al gomito per l’italiano, il match sembrava in salita. Dimitrov si era portato avanti di due set e appariva in controllo, ma un infortunio muscolare ha costretto il bulgaro al ritiro sul 2-2 nel terzo set, permettendo così a Sinner di raggiungere i quarti. Tuttavia, la vera notizia è l’incertezza sulle condizioni fisiche dell’italiano, che ha subito richiesto un medical timeout e oggi si sottoporrà a una risonanza magnetica decisiva.

Sinner ha vinto 5 degli ultimi 6 precedenti contro Shelton a livello ATP.

ha vinto 5 degli ultimi 6 precedenti contro a livello ATP. L’unica sconfitta risale al torneo di Shanghai 2023, dove Shelton si impose in tre set.

si impose in tre set. Nei successivi incontri, Sinner non ha mai perso un set contro l’americano.

Le quote delle principali piattaforme di scommesse riflettono questa situazione di incertezza. Ad esempio, il risultato di 3-1 per Sinner è quotato a 3,30 su Better Lottomatica, 3,20 su Netbet e 3,18 su Gazzabet. Da segnalare anche la quota sull’Over 36,5 giochi, offerta a 1,71 da Better Lottomatica e 1,70 da Gazzabet e NetBet, dato che la competitività di Shelton sull’erba e le condizioni fisiche di Sinner potrebbero allungare la sfida.

Esito Quota Better Quota Netbet Quota Gazzabet Sinner 3-1 3,30 3,20 3,18 Over 36,5 giochi 1,71 1,70 1,70

Nonostante i risultati passati favorevoli, il vero ago della bilancia sarà la condizione fisica di Sinner: il suo staff, assente per motivi logistici, ha lasciato spazio ai fisioterapisti ATP e ai medici del torneo. La decisione sulla sua presenza in campo contro Shelton verrà presa solo dopo i controlli clinici.

In conclusione, l’attesa per il quarto di finale tra Sinner e Shelton è caratterizzata da una grande incertezza. Le statistiche dei precedenti sorridono all’italiano, ma il problema al gomito e l’assenza dagli allenamenti sollevano dubbi sulla sua effettiva competitività. Le quote proposte evidenziano un pronostico aperto e influenzato dagli ultimi sviluppi clinici. Resta da vedere se Sinner riuscirà a recuperare in tempo per confermare i favori del pronostico. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!