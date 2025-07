Pronostico Italia-Georgia Under 20: statistiche e analisi top

Il World Rugby Under 20 Championship entra nella sua fase decisiva con l’ultimo match della fase a gironi che vedrà l’Italia affrontare la Georgia allo Stadio San Michele di Calvisano. La posta in palio è alta: una vittoria potrebbe garantire agli azzurrini l’accesso tra le prime otto del torneo, mentre una sconfitta li costringerebbe a lottare per le posizioni di retrovia. L’incontro promette emozioni e tensione, con entrambe le squadre determinate a dare il massimo per ottenere un risultato fondamentale.

Italia a caccia della top 8: statistiche e precedenti

Il percorso dell’Italia nel girone C è stato altalenante. Dopo la sconfitta iniziale contro la Nuova Zelanda, la squadra guidata da Roberto Santamaria ha saputo riscattarsi imponendosi di misura sull’Irlanda. Ora gli azzurrini si trovano al terzo posto con 4 punti, due in meno degli irlandesi e due in più della Georgia. La situazione del girone è la seguente:

Nuova Zelanda : 8 punti

: 8 punti Irlanda : 6 punti

: 6 punti Italia : 4 punti

: 4 punti Georgia: 2 punti

In caso di vittoria della Nuova Zelanda sull’Irlanda, il match tra Italia e Georgia diventa decisivo per il secondo posto. Tuttavia, un eventuale passo falso degli azzurrini potrebbe relegarli all’ultimo posto, costringendoli a disputare le partite per il nono-dodicesimo posto.

L’ultima edizione del torneo ha visto l’Italia soccombere proprio contro la Georgia nell’ultimo incontro della fase a gironi. Questo precedente alimenta ulteriormente la tensione e la determinazione in vista della sfida. La Georgia, infatti, ha dimostrato solidità, mettendo in difficoltà l’Irlanda all’esordio, sebbene sia stata poi superata nettamente dalla Nuova Zelanda. Entrambe le squadre arrivano alla partita con l’obbligo di vincere per raggiungere i rispettivi obiettivi.

Formazioni Probabili Italia Georgia Gianmarco Pietramala, Alessandro Drago, Edoardo Todaro, Riccardo Casarin, Federico Zanandrea, Roberto Fasti, Niccolò Beni, Nelson Casartelli, Antony Miranda, Giacomo Milano, Enoch Opoku-Gyamfi, Mattia Midena, Nicola Bolognini, Nicolò Michele Corvasce, Sascha Mistrulli Luka Takaishvili, Luka Keshelava, Sandro Meskhidze, Nugzar Kevkhishvili, Tariel Burtikashvili, Gigi Sirbiladze, Giorgi Spanderashvili, Mikheil Shioshvili, Andro Dvali, Giorgi Arzenadze, Gagi Margvelashvili, Temur Tsulukidze, Mate Ghurtskaia, Mikheil Khakhubia, Bachuki Baratashvili

Le quote dei principali siti di scommesse, come Snai, Eurobet e Bwin, vedono l’Italia leggermente favorita, riflettendo l’andamento del girone e la recente vittoria sugli irlandesi.

La sfida tra Italia e Georgia si preannuncia combattuta e ricca di emozioni, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per conquistare un posto tra le migliori otto. I precedenti recenti e la pressione della posta in palio rendono questo match particolarmente interessante sia dal punto di vista sportivo che per chi segue le statistiche e i pronostici. Le quote attualmente disponibili premiano di poco gli azzurrini, ma il risultato resta tutt’altro che scontato.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!