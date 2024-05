Lamine Yamal è un giocatore dotato di un talento precoce ed è riconosciuto come uno dei calciatori più promettenti a livello mondiale. E’ il più giovane esordiente di sempre della storia della Liga Spagnola: un predestinato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lamine Yamal spicca come un talento precoce nel mondo del calcio ed è universalmente riconosciuto come uno dei giovani calciatori più promettenti. Nato nel 2007, ha fatto il suo debutto nella Liga Spagnola all’eccezionale età di 15 anni, stabilendo un nuovo record come il più giovane esordiente nella storia del campionato. Con la maglia blaugrana, nella stagione in corso, ha già collezionato 5 gol e 7 assist in 34 apparizioni. È destinato a essere uno dei protagonisti della squadra nazionale spagnola durante Euro 2024 (e potrebbe anche partecipare alle Olimpiadi), attirando l’attenzione del mondo del calcio con il suo eccezionale talento e il suo spirito competitivo. Tra i vari riconoscimenti, Lamine Yamal può già vantare una standing ovation ricevuta dal Santiago Bernabeu, in occasione dell’amichevole tra Spagna e Brasile giocata il 26 marzo scorso. Sull’episodio si è espresso il tecnico del Barcellona Xavi: “La standing ovation a Lamine Yamal al Bernabéu? Sta dimostrando di essere un giocatore che fa la differenza. È talentuoso, forte e umile“.

Che origini ha Lamine Yamal?

Lamine Yamal è nato il 13 luglio del 2007 a Esplugues de Llobregat, comune della provincia di Barcellona situato a pochi chilometri dal Camp Nou, da padre marocchino e madre originaria della Guinea Equatoriale. Ha trascorso la maggior parte della sua infanzia a Barcellona e grazie al suo straordinario talento già dall’età di 5 anni è entrato a far parte de la Masia, il settore giovanile del Barcellona.

Quando segna Lamine Yamal esulta facendo con le dita il numero 304. Cosa vuol dire? E’ la rivendicazione delle sue origini. 304 sono le ultime cifre del codice postale del suo quartiere Rocafonda (08304), a Mataró, comune della provincia di Barcellona. Il calciatore infatti è cresciuto a Rocafonda, un barrio popolare.

Dove gioca Yamal?

Lamine Yamal ha il Barcellona nel Dna. Ha sempre attirato l’attenzione per le sue straordinarie qualità di gioco e la sua sorprendente capacità di adattarsi a differenze d’età e fisiche. A soli 13 anni, si è distinto giocando con l’Under 16 e, a 15 anni, è stato promosso nell’Under 19, dimostrando una maturità eccezionale sul campo. Le sue prestazioni di alto livello con la Juvenil A hanno catturato l’attenzione, e ha fatto scalpore nel settembre del 2022 quando ha infranto i record di precocità precedentemente detenuti da giocatori come Ansu Fati, segnando un gol contro l’Ebro.

A fine aprile 2023 Lamine Yamal ha fatto il suo esordio con la prima squadra del Barcellona, diventando a 15 anni e 290 giorni il più giovane debuttante del club catalano. Il 20 agosto 2023, nella prima casalinga contro il Cadice ne LaLiga EA Sports, è arrivata la prima partita da titolare.

Sulla possibilità di legarsi a vita al Barcellona, il baby talento si è così espresso: “Spero di poter diventare una leggenda del Barcellona“.

Quanti gol ha segnato fino a ora?

Nella partita tra Villarreal e Barcellona, terminata con il punteggio di 3-4, Yamal ha dato il suo primo assist “ufficiale” regalando a Gavi il passaggio decisivo per il momentaneo vantaggio di 0-1 a favore della squadra di Xavi. Questo contributo ha evidenziato ulteriormente le sue abilità e il suo impatto sul campo, confermando la fiducia che Xavi ha già riposto in lui.

Ad oggi sono sette le reti messe a segno complessivamente con il Barcellona e due quelle con la Nazionale spagnola. L’8 settembre è sceso in campo nella partita di qualificazione per gli Europei tra Georgia e Spagna (vinta 7-1) e ha segnato anche un gol. A 16 anni e 57 giorni è diventato il calciatore più giovane ad aver esordito e segnato con le Furie rosse.

Quanto guadagna Lamine Yamal?

Il Barcellona lo scorso ottobre ha deciso di prolungare il contratto di Lamine Yamal fino al 2026 con uno stipendio da 1,7 milioni di euro lordi annui. La durata del contratto è il massimo attuabile per ragazzi dell’età del classe 2007, su cui è comunque stata fissata una clausola rescissoria di circa 1 miliardo di euro. Chiunque voglia aggiudicarsi le prestazioni del giovane fuoriclasse, dovrà dunque sborsare la folle cifra di un miliardo oppure attendere eventuali crepe nel rapporto tra Yamal e il Barcellona, che paiono invece determinati a costruire un matrimonio di lunga durata.

