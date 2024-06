Home | Tragico incidente in scooter, muore il giovane calciatore italiano

Ieri sera, poco prima delle 21, c’è stato un tragico incidente stradale. A perdere la vita è stato un giovane calciatore di appena 17 anni. Era a bordo del suo motorino quando si è scontrato con una Fiat Panda Nera, finendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato troppo violento e per lui non c’è stato niente da fare. (Continua…)

Tragico incidente stradale, muore giovane calciatore

Ieri sera si è verificato un incidente che ha causato la morte di un giovane calciatore di 17 anni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del comando di polizia municipale, che hanno avviato le indagini, coadiuvati dagli uomini della polizia e della Guardia di Finanza, oltre ovviamente ai sanitari. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato troppo violento e non gli ha lasciato scampo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)