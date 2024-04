Home | Altro malore choc in campo: il calciatore esce in barella e con la bombola d’ossigeno

Bruttissimo scontro di gioco per il calciatore, che ieri è stato portato via in barella e con la bombola d’ossigeno. L’attaccante è stato colpito duramente alla testa in uno scontro aereo che lo ha lasciato privo di sensi. Attimi di paura in campo con i tifosi che hanno seguito la vicenda col fiato sospeso.

Malore choc in campo per l’ex Udinese

Questo fine settimana in Premier League ci sono stati lunghi attimi di apprensione. Durante Everton-Nottingham Forrest, l’ex Udinese Beto è stato colpito duramente alla testa da Gibbs-White in uno scontro aereo. Uno scontro che ha costretto il centravanti portoghese ad uscire in barella e con la maschera dell’ossigeno dopo essere caduto a terra privo di sensi. Lo staff sanitario dei Toffees è intervenuto subito per portare il calciatore all’ospedale per i controlli del caso. (continua dopo la foto)

Cosa è successo

Nel corso della partita, Beto era andato a prendere un pallone alto fuori area. Nel contrasto aereo è stato colpito alla testa cadendo poi a terra privo di sensi. Subito grande allarme tra i suoi compagni, che hanno richiamato l’attenzione dello staff e dei paramedici che sono entrati in campo con tutto il necessario per soccorrere l’attaccante. Il timore che c’era anche sugli spalti però è stato spazzato via dallo stesso calciatore che, mentre usciva in barella e con la bombola di ossigeno, ha tranquillizzato tutti alzando un braccio. Anche in Italia i tifosi della Roma hanno seguito con apprensione il malore di N’dicka, ma a differenza di Udinese-Roma, con il malore occorso al difensore, il match è continuato regolarmente.

L’Everton ha vinto e ha dedicato la vittoria al proprio attaccante. Il club inglese ha poi pubblicato un post sul proprio profilo Twitter ufficiale per aggiornare i tifosi sulle condizioni dell’attaccante: “Possiamo confermare che Beto ha perso i sensi ed è stato portato in ospedale per precauzione. Siamo tutti con te, grand’uomo”.