Mattia Giani: eseguita l’autopsia sul corpo del calciatore, poi lo straziante annuncio del fratello

Mattia Giani – eseguita l’autopsia sul corpo del giovane calciatore morto per un malore il 14 aprile scorso. Gli esami riveleranno le cause del decesso per il quale la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sul tragico evento è intervenuto anche il fratello del 26enne che ha deciso di fare un annuncio molto toccante.

Mattia Giani, aperto un fascicolo sulla sua morte

Come riportato dal quotidiano fiorentino La Nazione, è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Mattia Giani. Gli esami erano stati disposti dalla procura di Firenze che sul caso ha aperto un fascicolo per omicidio colposo che al momento non vede indagati. Il calciatore era stato dichiarato deceduto dopo un malore avuto in campo mentre stava giocando. Secondo quanto riportato nella relazione della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, Mattia Giani sarebbe stato “soccorso dal massaggiatore ospite e da un medico presente in tribuna che intervenivano con massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore presente negli spogliatoi”. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’autopsia sul corpo del giovane calciatore

La morte è stata un duro colpo per la famiglia di Mattia Giani che ora vuole sapere se ci siano stati errori o rallentamenti nella macchina dei soccorsi e se loro figlio avrebbe potuto salvarsi. Per cercare di fare luce su quanto accaduto potrebbero essere determinanti gli esami post mortem. L’autopsia è stata eseguita dal medico legale Beatrice Defraia all’Istituto di medicina legale del capoluogo toscano e per il momento non sono trapelate informazioni sulle cause del decesso del giovane calciatore. Il corpo di Mattia è stato ora restituito alla famiglia. La relazione contenente l’esito degli esami verrà depositata in Procura, tra 90 giorni. Ora è arrivato anche l’annuncio straziante del fratello di Mattia, Elia, che ha voluto ricordarlo con parole davvero toccanti

