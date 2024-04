Zhang si tiene l’Inter, accordo con il fondo americano PIMCO per rifinanziare il debito

Il presidente dell’Inter Steven Zhang sembra volersi tenere ben stretta la sua squadra. L’incertezza sul rinnovo dei fondi dalla società americana Oaktree sembra essere stata spazzata via da un nuovo accordo a soli 30 giorni dalla scadenza. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Inter, il piano di Zhang non convince: possibile cambio di proprietà

Leggi anche: Calciomercato, la Roma tenta il colpo grosso in casa Juve: occhi su Chiesa, piace a De Rossi

L’Inter e i successi in campionato

L’Inter vola in campionato e si sta concentrando per conquistare la seconda stella. Con i loro 83 punti in classifica, i neroazzurri sono pericolosamente vicini al titolo e la prima occasione utile potrebbe presentarsi proprio lunedì prossimo nel Derby contro il Milan. Ma parallelamente alle emozionanti sfide sul campo ci sono i crucci della dirigenza che ora si trova a gestire il finanziamento in scadenza a maggio. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: L’inno dell’Inter: testo, storia e significato

L’accordo in scadenza: incertezza per il futuro dell’Inter

Il 20 maggio prossimo è prevista la scadenza del debito di 380 milioni frutto dell’accordo che Steven Zhang aveva stipulato nel 2021 con il fondo americano Oaktree. Nelle ultime settimane si era creata un po’ di incertezza sul rifinanziamento dal momento che il nuovo piano del dirigente dei neroazzurri non era riuscito a convincere appieno la società mettendo le sorti della squadra nell’incertezza. Ma dalle ultime notizie pare che Zhang abbia già trovato il modo di tenersi stretta l’Inter.