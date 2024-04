Home | Calciomercato, la Roma tenta il colpo grosso in casa Juve: occhi su Chiesa, piace a De Rossi

Calciomercato Juventus. La Roma ha messo gli occhi su Federico Chiesa: l’attaccante azzurro piace al neo tecnico Daniele De Rossi. La società bianconera per assicurarselo ha fatto un grande sacrificio e per questo non se ne priverà facilmente. I giallorossi, però, vogliono accontentare le richieste del nuovo allenatore della squadra. (Continua…)

Calciomercato Juventus, Chiesa piace alla Roma

Anche per la prossima stagione la Juventus potrebbe essere un cantiere all’aperto. La società potrebbe cambiare guida tecnica. Molti giovani potrebbero partire (Iling, Yildiz), altri potrebbero tornare alla base (Soulè, Hujsen). Servirà un innesto importante a centrocampo, mentre dei veterani bisognerà capire chi resterà e chi invece partirà.

Federico Chiesa attualmente non è sul mercato, ma se qualche club volesse fare un grosso sacrificio, la Juventus si siederebbe al tavolo delle trattative. La Roma, infatti, sembrerebbe molto interessata al figlio d’arte. Chiesa piace molto al neo tecnico Daniele De Rossi e potrebbe essere la sua prima richiesta per la prossima stagione.