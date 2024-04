Calciomercato Juventus, non solo Thiago Motta principale candidato per la panchina in caso di addio di Allegri, nel mirino dei Bianconeri ci sarebbero anche i 3 calciatori più rappresentativi attualmente nella rosa del Bologna. Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, seguito da vicino anche dal Milan, Lewis Ferguson e Riccardo Calafiori.

Juventus pronta a scatenarsi sul calciomercato dunque, almeno secondo le indiscrezioni che circolano con insistenza in queste ore. Dopo le voci di ieri su Retegui, secondo TMW ed altre fonti ci sarebbero già stati contatti tra Giuntoli e il Bayern (che ha il diritto di recompra) per Zirkzee, l’attaccante olandese punta di diamante del Bologna di Thiago Motta.

Ma Giuntoli, in casa rossoblu, guarda da tempo anche a Ferguson e Calafiori, giovani funzionali a un nuovo progetto tanto più se guidato da chi li sta valorizzando al massimo. Secondo Tuttosport, ma oggi in edicola ne parla anche La Stampa, il direttore sportivo bianconero avrebbe effettuato un sondaggio concreto per Zirkzee, obiettivo non semplice considerando la concorrenza sia di club esteri che di competitor italiane, a partire dal Milan ma anche per i due sopracitati. La trattativa sarebbe dunque per essere imbastita, magari con qualche contropartita tecnica importante.

Si parla di Soulé, trequartista attualmente in prestito al Frosinone che però è molto apprezzato anche all’estero, in particolare in Premier, in cambio di uno tra Ferguson e Calafiori. Per Zirkzee, invece, si ipotizza uno scenario più articolato: il Bayern che esercita la recompra con il Bologna per 40 milioni per poi rivendere l’olandesino ai bianconeri ad una cifra ben più elevata, magari mettendo nell’affare il poco amato (da Allegri ma anche da molti tifosi bianconeri…) Federico Chiesa.