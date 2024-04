Calciomercato Juventus, Retegui nel mirino: primi contatti. La fine del campionato è sempre più vicina e le squadre di Serie A stanno già pensando alla prossima stagione e al calciomercato estivo che si aprirò a breve. Secondo Tuttosport il ds bianconero Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Genoa, Mateo Retegui, che potrebbe arrivare anche se restasse Vlahovic. (Continua a leggere dopo la foto)

Secondo Tuttosport la Juventus avrebbe messo nel mirino Mateo Retegui per rinforzare il reparto d’attacco in vista della prossima stagione. Sul quotidiano si legge che “i primi contatti tra la dirigenza del club e l’entourage dell’attaccante del Genoa sono già avvenuti. Nelle prossime settimane è attesa un’accelerazione che dovrebbe concludersi positivamente subito prima o subito dopo l’Europeo. Sarebbe il giocatore ideale in grado di combattere con Vlahovic per una maglia da titolare e potrebbe pure venire utilissimo nel caso in cui il serbo venisse ceduto a fronte di un’offerta irrinunciabile”. L’operazione Retegui andrebbe vista proprio nell’ottica di assicurare ad Allegri un attaccante in più che conosce la Serie A ed è ormai in pianta stabile in Nazionale.