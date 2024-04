Joshua Zirkzee al Milan è ormai molto più di una suggestione. Il calciomercato dei rossoneri partirà dal nuovo “9” e secondo i rumors in circolazione in queste ore ci sarebbe già l’offerta sul piatto per il 22enne attaccante olandese oggi punta di diamante del Bologna rivelazione della Serie A 2023-2024.

Stamattina La Gazzetta dello Sport scrive che l’ex Bayern Monaco resterebbe volentieri in Serie A, per crescere ancora senza cambiare campionato, e considera il Milan una destinazione gradita. “Di sicuro – si legge – la preferisce al Bayern stesso (che ha una recompra, ndr). E per il club rossonero Zirkzee rappresenta la prima scelta per l’attacco”. Più sfumato l’interesse di altre squadre di A, tra cui la Juventus.

La trattativa sarà complessa ed entrerà nel vivo a fine campionato, ma secondo La Rosea ci sarebbe già un’offerta pronta da parte rossonera. Il Milan potrebbe arrivare vicino ai 50 milioni, sfruttando la carta Alexis Saelemaekers, che il Bologna può riscattare per una decina di milioni ed è molto apprezzato da Thiago Motta. Secondo più osservatori però il Bologna non vorrebbe legare il riscatto di Alexis a un’altra operazione e ha ancora speranza di tenere Zirkzee per un altro anno.