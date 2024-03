Calciomercato Juventus, anche i Bianconeri seguono con attenzione Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna rivelazione in questa stagione della Serie A. la giovane stella olandese è diventata dunque oggetto di desiderio non solo per Milan e Napoli, ma anche per la Juventus.

L’attaccante classe 2001 sta brillando nel Bologna, che ambisce a una sorprendente qualificazione alla prossima Champions League. Questa stagione ha finalmente espresso tutto il suo talento, mostrando una consistenza e una qualità di gioco mai viste prima. Dotato di capacità di costruzione, difesa e soprattutto di una notevole efficacia in attacco, Zirkzee ha segnato 11 gol e fornito 6 assist in 30 partite.

La Juventus è interessata. Secondo il Corriere dello Sport, anche la Vecchia Signora si è unita alla lista di pretendenti per il giovane talento olandese. Il Bayern Monaco, ex club di Zirkzee, ha il diritto di riacquistarlo per 40 milioni di euro, ma sembra non essere interessato a sfruttare questa opzione.

Questo ha suscitato l’interesse delle squadre italiane. Il Milan sembra essere in pole position, avendo lavorato a lungo su Zirkzee in vista della successione a Giroud. Segue il Napoli, che cerca un sostituto per Osimhen. Tuttavia, la Juventus potrebbe essere coinvolta solo dopo aver ceduto Vlahovic. La chiave per vedere Zirkzee in maglia bianconera è legata al rinnovo di contratto di Vlahovic, che potrebbe determinare la disponibilità della Juve a trattare.

Thiago Motta ha un ruolo importante in questo puzzle, essendo stato colui che ha contribuito maggiormente alla crescita di Zirkzee. Se Motta dovesse cambiare squadra – ipoteticamente verso Milan, Napoli o Juventus – potrebbe portare con sé anche il giovane attaccante olandese.