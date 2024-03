Giroud verso la MLS? Il calciomercato del Milan è già iniziato: i rossoneri iniziano ad essere sotto pressione per trovare un nuovo attaccante principale in vista della nuova stagione. Con l’annuncio di Giroud di voler provare nuove esperienze altrove – si parla della MLS americana – e i costi folli nel mercato degli attaccanti, i dirigenti del Milano devono agire rapidamente. Giocare d’anticipo è fondamentale, e quindi sono già in corso trattative. I nomi sul piatto? Zirkzee e altri.

Joshua Zirkzee, punta di diamante del Bologna dei miracoli di Thiago Motta, difficilmente tornerà al Bayern Monaco data la clausola di riacquisto di 40 milioni di euro. Il suo profilo piace molto a Milanello, soprattutto per la somiglianza con Ibrahimovic. Anche se i due hanno caratteristiche diverse, condividono la stessa determinazione. Giroud, in scadenza a giugno, si rende conto che non sarà più il punto di riferimento e sta esplorando opzioni come il trasferimento al Los Angeles FC.

Per gli attaccanti, il Milan sta tenendo conto di dover fare investimenti significativi. Zirkzee è ambito anche dalla Premier League, con squadre come il Manchester United interessate. E gli altri nomi? Si parla di Sesko del Lipsia e di Gimenez del Feyenoord. Tuttavia, la decisione finale è ancora piuttosto lontana e il parere di Zlatan Ibrahimovic sarà determinante oltre alle indicazioni che verranno a fine campionato: se non dovesse esserci più Stefano Pioli sulla panchina, anche il nuovo allenatore avrà un peso importante sulla scelta del parco attaccanti per la prossima stagione.