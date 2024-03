L’Inter vola in campionato e si appresta a cucire la seconda stella sul petto. Nel frattempo, però, i conti non tornano e Oaktree inizia a storcere il naso. Il piano presentato da Zhang non convince il fondo americano. Entro un anno potrebbe arrivare il cambio di proprietà e potrebbe essere una brutta batosta per i tifosi nerazzurri. (Continua…)

Inter, il piano di Zhang non convince Oaktree

Arrivano brutte notizie per i tifosi dell’Inter. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il fondo americano Oaktree non è al momento intenzionato a concedere a Steven Zhang un nuovo riscadenzamento del prestito che dovrà essere saldato il prossimo 20 maggio. Il piano del numero uno di Suning, infatti, non convincerebbe il fondo americano, che nelle ultime settimane si sta attrezzando concretamente per affrontare una situazione di questo tipo e sta iniziando a progettare l’eventuale riorganizzazione del club.

Zhang avrebbe proposto il saldo immediato degli interessi accumulati fino alla scadenza, che ammontano a 100 milioni di euro, ed in cambio avrebbe chiesto lo spostamento della scadenza per restituire tutto il denaro al 2026 o addirittura al 2027, aumentando il tasso d’interesse al 16%, vale a dire altri 45 milioni all’anno. Il fondo americano, però, è poco convinto e avrebbe in mente di prendere il club e venderlo entro un anno. Zhang, però, non molla e conta di far cambiare idea agli americani nelle prossime settimane.