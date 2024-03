Calciomercato Inter, Gudmundsson nel mirino dei Nerazzurri. L’Inter sta intensificando i suoi sforzi per acquisire Albert Gudmundsson, il talentuoso trequartista islandese attualmente sotto contratto con il Genoa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri stanno monitorando da vicino il giocatore e si preparano a muoversi nelle prossime settimane per ottenere un vantaggio significativo rispetto alla concorrenza.

Tra gli altri interessati a Gudmundsson ci sono infatti la Juventus e alcuni club della Premier League, come il Tottenham (che ha già concluso un affare con il Genoa per Dragusin a gennaio). Nonostante la forte competizione, l’Inter è determinata e consapevole che sarà necessario presentare un’offerta considerevole, probabilmente superiore ai 30 milioni di euro, per convincere il Genoa a cedere il giocatore.

L’Inter sta valutando l’opzione di un accordo simile a quello fatto per Frattesi, che potrebbe prevedere un prestito con obbligo di riscatto per la stagione successiva. La squadra sa che, data l’importanza della prossima stagione e la possibile conquista della seconda stella, non sarà sufficiente affidarsi solo agli arrivi a parametro zero di Zielinski e Taremi. Pertanto, mira a siglare presto un accordo per Gudmundsson. Riguardo alle sue prestazioni in Serie A, il giocatore del ’97 ha dimostrato un rendimento eccezionale. Dopo un’ottima stagione di debutto in Serie B, ha collezionato 27 presenze in campionato, segnando 10 gol e fornendo 3 assist.