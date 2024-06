Il noto calciatore di serie A beccato in vacanza con la famosa attrice hard (VIDEO)

Il noto calciatore di serie A beccato in vacanza con la famosa attrice hard. La notizia è stata diffusa con un video della “pizzicata” pubblicato sui social e ora il gossip galoppa. Scopriamo chi è lei e cosa potrebbe esserci tra i due ragazzi secondo i rumors. (Continua a leggere dopo le foto…)

Leggi anche: Marialuisa Jacobelli infiamma l’estate con uno scatto davvero bollente

Leggi anche: Tragico incidente in scooter, muore il giovane calciatore italiano

Il nuovo gossip dell’estate: il calciatore e l’attrice pizzicati insieme

L’estate è appena iniziata e con lei arriva il desiderio di un po’ di leggerezza che ci fa gettare lo sguardo sul mondo dei pettegolezzi. E quale gossip migliore di un nuovo amore sbocciato tra vip dello spettacolo? Stavolta a farci sognare sono i rumors su una nuova coppia composta da un calciatore di Serie A e una nota influencer e attrice hard. Pochi giorni fa i due sono stati pizzicati in vacanza insieme in Grecia a Mykonos e ora i fan si chiedono se tra i due sia nato qualcosa. Ma vediamo di chi parliamo e cosa sappiamo finora. (Continua a leggere dopo le foto…)

Leggi anche: Kenan Yildiz: il calciatore turco che fa la linguaccia come Del Piero

Leggi anche: Cristina D’Avena e Rocco Siffredi, la cantante confessa tutto sulla foto diventata virale

Dean Huijsen, chi è il calciatore di Serie A

Nato nel 2005, Dean Huijsen è un calciatore olandese naturalizzato spagnolo. Attualmente gioca come difensore nella Roma, in prestito dalla Juventus, e fa parte della nazionale Under-21 spagnola. Nato nei Paesi Bassi, Hujisen si è trasferito in Spagna a soli 5 anni, seguendo la passione calcistica del padre Donny, ex calciatore. Ha iniziato la sua carriera calcistica nella Costa Unida di Marbella, per poi trasferirsi al Malaga all’età di 10 anni. Nel 2021 è passato alla Juventus, dove ha giocato nell’Under 17 e nella Primavera, debuttando tra i professionisti nel 2023. Il 6 gennaio 2024 è stato ceduto in prestito alla Roma. Come pausa dagli impegni in Serie A, Dean Huijsen si è preso una vacanza in Grecia e proprio qui sarebbe stato pizzicato in compagnia della bella attrice. Nelle ultime ore ha fatto il giro del web un video che li vede insieme per le strade di Mykonos.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva