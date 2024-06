Cristina D’Avena e Rocco Siffredi; due personaggi all’opposto comparsi insieme in una foto diventata virale aprile scorso. La caption era un preludio ad una collaborazione o ad alcune novità in programma e ora finalmente Cristina ha rotto il silenzio per spiegare cosa c’è dietro allo scatto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Cristina D’Avena e Rocco Siffredi: lo scatto diventa virale

Ad aprile scorso era diventata virale virale sui social network una foto della cantante delle sigle dei cartoni animati Cristina D'Avena con il pornodivo Rocco Siffredi. Entrambi avevano pubblicato lo scatto sulle proprie pagine social dando il via ad una serie di congetture dei followers incuriositi. Sotto il post si leggeva la scritta: "Presto grandi novità" lasciando intendere una possibile collaborazione che ha subito intrigato in tantissimi. A concludere la caption c'erano l'emoticon del diavolo e dell'angelo, un dettaglio che ancor di più ha stuzzicato i followers già incuriositi dalla strana combinazione. Cristina D'Avena in un'intervista a Radio Radio Café ha finalmente rotto il silenzio rivelando tutto sul post pubblicato con Rocco Siffredi.

“Il diavolo e l’acqua santa”: l’intervista di Cristina D’Avena

Cristina D’Avena è stata recentemente intervistata a Radio Radio Café e ha avuto modo di spiegare i retroscena della foto pubblicata ad aprile insieme al pornodivo Rocco Siffredi. I due si erano incontrati in occasione dell’Ancona Comics, dove si erano passati il testimone sul palco, e avevano colto l’occasione per scattarsi una foto insieme. “Volevamo provocare un po’ il pubblico, perché siamo come il diavolo e l’acqua santa: gli opposti. Quando ci siamo incontrati abbiamo fatto un lavoro insieme e abbiamo pensato di fare una bella foto per i nostri amici che sarebbero stati felicissimi: ma non pensavo così tanto felici! Ci siamo confrontati sulle nostre vite, le nostre carriere”. La cantante ha poi sottolineato di apprezzare tantissimo Rocco Siffredi come persona rivelando anche la sintonia che c’è tra i due.

