Wanda Nara, l’ultimo scatto è bollente: i fan in delirio – Wanda Nara ha mandato in delirio il popolo del web. La moglie di Mauro Icardi ha regalato ai suoi followers di Instagram uno scatto davvero da urlo. Si tratta di una foto in costume da capogiro. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: La figlia del noto pasticciere si è sposata: nozze in bianco per le due spose

Leggi anche: Matrimonio intimo per la coppia Vip: tutte le curiosità

Wanda Nara, l’ultimo scatto è bollente: i fan in delirio

Reduce dalla vittoria di “Ballando con le stelle” prima e della fortunata esperienza “L’acchiappatalenti” poi, ambedue su Rai 1, Wanda Nara può godersi ora le meritate vacanze. Sul suo profilo Instagram la showgirl ha pubblicato uno scatto in costume pazzesco. Un ritratto favoloso che ha raccolto centinaia di like e complimenti. (continua a leggere dopo le foto)

Wanda Nara in costume fa sognare, valanga di complimenti: qualcuno però la critica

Nella foto super bollente Wanda Nara è ritratta con addosso con costume intero leopardato, che però lascia intravedere parecchio: l’effetto vedo-non vedo sulle forme meravigliose della moglie di Mauro Icardi è esplosivo. A far da corredo la frase “Ci sono lieti fini e altri necessari”. Come dicevamo i followers si sono scatenati: tantissimi i complimenti per lei. Anche se non è mancata qualche critica…

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva