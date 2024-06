Home | La figlia del noto pasticciere si è sposata: nozze in bianco per le due spose

La figlia del noto pasticciere si è sposata con la sua compagna. Un matrimonio veramente da favola. Le foto, pubblicate sui social, hanno lasciato tutti a bocca aperta. Le due spose hanno scelto un abito rigorosamente bianco per celebrare il loro giorno. (Continua…)

Leggi anche: Matrimonio intimo per la coppia Vip: tutte le curiosità

Leggi anche: Matrimonio in crisi per il volto storico di “Amici”: il gossip bomba

La figlia del famoso pasticciere si è sposata

Fiori d’arancio per la figlia del noto pasticciere: la donna si è sposata con la sua compagna. Il matrimonio è stato veramente perfetto, oltre che sfarzoso. Le due spose hanno scelto un lungo abito bianco per consacrare il loro amore. Le foto e i video presenti sui social hanno lasciato tutti a bocca aperta. Un matrimonio da favola, come desideravano le due donne che si sono giurate amore eterno. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)