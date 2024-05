Home | Matrimonio intimo per la coppia Vip: tutte le curiosità

La coppia Vip si è sposata. La celebrazione si è svolta sabato 4 maggio 2024 con rito civile in Campidoglio, alla presenza degli invitati più intimi. In realtà, si tratta solamente del “primo atto” del matrimonio: fra pochi giorni ci sarà infatti una grande festa con oltre 100 invitati. Vediamo nel dettaglio come hanno organizzato questo matrimonio. (Continua a leggere dopo le foto)

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, matrimonio con pochi intimi

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati. L’ex Miss Italia è convolata a nozze con il ballerino sabato 4 maggio. La cerimonia si è svolta con rito civile in Campidoglio, alla presenza degli invitati più intimi, come le damigelle della sposa Milena Miconi e Angela Melillo. I due si sono giurati amore eterno scambiandosi le fedi e hanno poi condiviso sui social alcuni scatti del grande giorno. “Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola”, ha scritto su Instagram la Nazzaro condividendo la foto della sua mano intrecciata a quella del marito. Presenti Milena Miconi e Angela Melillo, damigelle delle sposa, e l’ex marito Francesco Cozza.

