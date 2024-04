William e Kate, il presagio choc di Harry sul matrimonio

Kate è una principessa della famiglia reale britannica, moglie dell’erede al trono William, principe del Galles. Ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews, dove ha incontrato il principe William nel 2001, durante una sfilata di moda. Il fidanzamento ufficiale con William è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell’abbazia di Westminster. I loro figli, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente secondo, terza e quarto in linea di successione al trono britannico, dopo il padre. In queste ore si è diffuso il presagio sconvolgente di Harry sul loro matrimonio. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: William e Kate in forte ansia, cosa succede con Re Carlo

Leggi anche: William e Kate su tutte le furie dopo gli ultimi scandali: qual è la loro prossima mossa

Leggi anche: William e Kate, la famiglia si allarga ancora: la voce bomba

Leggi anche: William e Kate, la separazione dopo una lite furiosa: cosa è successo

William e Kate, il presagio di Harry sul matrimonio

Oggi 29 Aprile 2024 è l’anniversario di matrimonio di William e Kate, i quali stanno attraversando un periodo molto difficile della loro vita a causa della malattia della Principessa. I duchi di Galles, secondo i tabloid britannici, sono concentrati proprio sui loro figli: si stanno impegnando a non provocare traumi ai piccoli, in modo da mantenere le cose il più normale possibile durante la chemioterapia di Middleton. Probabile, quindi, che lunedì 29 aprile la principessa, che ama cucinare e realizzare torte, decida di trascorrere l’anniversario con il marito e i figli proprio all’Adelaide Cottage, dove si sta sottoponendo alle cure. Non è dato sapere se re Carlo farà visita alla coppia.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”