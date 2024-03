Gossip, complotti e indiscrezioni hanno riacceso l’interesse verso la Royal Family da quando lo scorso gennaio, Buckingham Palace ha annunciato che Kate si era operata con successo all’addome e che sarebbe rimasta in convalescenza fino a Pasqua. Un’assenza lunga e sospetta che i reali hanno vissuto in maniera privata, scatenando ogni tipo di teoria. Da mesi ormai si parla in continuazione di Kate e di conseguenza anche di William. Cosa pensano i principi del Galles di tutto questo rumore? (Continua dopo le foto)

I gossip su William e Kate non si fermano

William e Kate speravano di non alimentare i gossip, mantenendo tutta la faccenda dell’operazione della principessa una questione privata. Il silenzio dei reali invece ha scatenato un vero inferno e da gennaio si parla continuamente di Kate e della sua misteriosa malattia. La scomparsa dagli impegni pubblici, il fotogate e il video in cui fa la spesa con il marito, su cui si è detto di tutto e di più hanno reso impossibile per loro defilarsi. Ma la Pasqua è sempre più vicina e con essa l’annunciato ritorno di Kate agli impegni pubblici. Quale sarà la prossima mossa dei principi? (Continua dopo le foto)

L’insofferenza di William e Kate

Secondo l’esperta di royal Rebecca English, William e Kate non vedono l’ora di mettere a tacere tutte queste teorie del complotto. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, quella dei tre dipendenti della London Clinic, l’ospedale dove Kate Middleton si è sottoposta a un intervento di chirurgia addominale il 18 gennaio scorso, indagati per aver tentato di accedere alle cartelle cliniche della principessa. Un’invasione della sfera privata che i due principi non possono ignorare. (Continua dopo le foto)

William e Kate pronti per una dichiarazione pubblica: l’indiscrezione

Secondo quanto scritto dall’esperta di royal Rebecca English sul Daily Mail, William e Kate avrebbero perso la pazienza di fronte agli ultimi avvenimenti e sarebbero pronti a fare una dichiarazione pubblica. La speranza è che apparendo davanti ai sudditi, si fermi quest’ondata di pettegolezzi tanto invadente. “Il principe William vorrebbe evitare di esporsi pubblicamente ma ci sono molte cose che vorrebbe dire”, ha fatto sapere l’esperta. Dopo gli ultimi eventi, “William sarebbe arrabbiato, frustrato e profondamente deluso per ciò che è accaduto nelle ultime settimane”. Ed è probabile che questa dichiarazione pubblica arrivi prima della fine della convalescenza di Kate, dunque prima di Pasqua.