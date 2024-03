Incidente ferroviario in Italia, cosa c’era sui binari

Il treno che viaggiava sui binari nella mattinata di oggi, venerdì 22 marzo 2024, intorno alle 5:20, si è trovato a dover arrestare la sua corsa. Grande spavento per i passeggeri a bordo soccorsi immediatamente dal personale sanitario. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco che, insieme alla protezione civile, e hanno assistito i passeggeri durante le fasi di evacuazione. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Incidente ferroviario a Treviglio, treno urta un carrello della manutenzione

L'incidente si è verificato questa mattina all'altezza della stazione di Treviglio Ovest. Il mezzo carico di passeggeri a bordo, secondo le prime informazioni, avrebbe urtato un carrello della manutenzione rimasto sui binari. L'impatto ha costretto il macchinista ad arrestare la marcia. I passeggeri sono stati fatti evacuare dal mezzo e sono stati soccorsi dal personale sanitario. Sembra che nessuno sia rimasto ferito.

La testimonianza del passeggeri

I 90 passeggeri che viaggiavano a bordo del treno hanno raggiunto a piedi la stazione e hanno continuato il loro percorso verso destinazione con dei bus sostitutivi. Alcuni passeggeri hanno riferito che al momento dell'incidente il treno aveva rallentato notevolmente la velocità. Tutti hanno sentito un forte botto, prima che il mezzo si fermasse. L'incidente ha causato diversi disagi al traffico ferroviario.

Traffico ferroviario in tilt dopo l’incidente

A causa dell’incidente le linee Bergamo-Treviglio e Bergamo-Pioltello-Milano sono state interrotte per diverse ore. Come comunicato da Trenord, per accertamenti sulla linea, la circolazione dei treni è stata momentaneamente sospesa tra Treviglio e Bergamo. La linea è stata riaperta parzialmente per cui sono possibili ulteriori variazioni di percorso e cancellazioni, fa sapere il Giorno.