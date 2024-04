Triste colpo di scena: il matrimonio è finito per l’amata coppia della Tv

Una delle coppie più amate della televisione ha rotto il matrimonio a prima vista lasciando l’amaro in bocca ai tanti fan che avevano fatto il tifo per loro. I due sposi hanno rilasciato un’intervista alla rivista Vanity Fair con il motivo della loro rottura. Scopriamo cosa è andato storto.(Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Uomini e Donne”, colpo di scena su Ida Platano: dove l’hanno beccata

Leggi anche: Proposta di matrimonio sul campo: il primo giocatore professionista a fare coming out si sposa

“Matrimonio a prima vista”: come funziona

I fan dello show “Matrimonio a prima vista” di Real Time già lo sanno: il format prevede che due persone che non si sono mai viste prima vengono abbinate da un team di esperti in base al loro profilo caratteriale (e ad alti parametri). Tra di loro ci sono Nada Loffredi, sessuologa, Mario Abis, sociologo e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione. Il trio mette a frutto tutte le proprie conoscenze per cercare di scovare “a tavolino” le coppie più compatibili. La scommessa è quella di formare coppie destinate ad una lunga e felice convivenza: la fiducia in questo metodo “scientifico” deve essere totale perché le persone selezionate sono tenute a compier il grande passo con un completo sconosciuto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Beatrice Luzzi ospite del papà di Sergio D’Ottavi: i fan in visibilio

Ilaria Spillari e Giuseppe Ravetti sposi: colpo di scena

Il format di “Matrimonio a prima vista” prevede che, dopo le nozze, i due novelli sposi trascorrano sei mesi insieme per poi decidere se rimanere insieme o divorziare. Nello show, una coppia aveva particolarmente catturato l’attenzione dei telespettatori che in tutto questo tempo sono stati curiosissimi di sapere come avrebbero affrontato la sfida della conoscenza dopo il matrimonio. Ilaria Spillari e Giuseppe Ravetti avevano deciso di rimanere insieme facendo sognare i fan del programma per un altro match di successo. Ma poi qualcosa ha incrinato tutto e il sogno sembra essersi spezzato. Ecco cosa è accaduto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva