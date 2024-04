“Uomini e Donne”, colpo di scena su Ida Platano: dove l’hanno beccata

“Uomini e Donne”, l’esperienza di Ida Platano nel dating show di Canale 5 è stata costellata di colpi di scena. Ora arriva l’ennesimo coup de théâtre che riguarda la scelta della tronista di “inseguire” uno dei cavalieri fuori dal programma. (Continua a leggere dopo la foto…)

Ida Platano: un trono complicato

Ida Platano ha iniziato la sua avventura nel programma condotto da Maria De Filippi per cercare l’amore, ma le cose sono state tutt’altro che semplici per lei. Dopo aver partecipato due volte come corteggiatrice ha visto naufragare entrambe le relazioni ritornando nel dating show in veste di tronista. Stando alle anticipazioni della puntata registrata martedì 23 aprile, il trono di Ida Platano potrebbe essere giunto all’epilogo. Secondo quanto riporta l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, nella puntata che deve ancora andare in onda, la dama sarebbe rimasta senza corteggiatori e sarebbe uscita dallo studio in lacrime. (Continua a leggere dopo la foto…)

Mario eliminato, Pierpaolo lascia lo studio

A quanto viene riportato da Lorenzo Pugnaloni, il corteggiatore di Ida, Mario Cusitore avrebbe fatto alcune ammissioni importanti. Dopo le segnalazioni e insinuazioni nei suoi riguardi, il cavaliere avrebbe infatti confermato di essersi incontrato con un’altra donna in un b&b. A quel punto Ida avrebbe eliminato il cavaliere, delusa dal suo comportamento. Sempre secondo quanto è trapelato c’è stato un secondo colpo di scena; l’altro corteggiatore di Ida, Pierpaolo Siano, si sarebbe arrabbiato rifiutandosi di essere la “ruota di scorta” dopo l’eliminazione di Mario. Ida a quel punto è rimasta senza corteggiatori ed è uscita in lacrime dallo studio. Ma pare che non sia finita qui perché la tronista è stata recentemente beccata in atteggiamenti inequivocabili con un cavaliere.

