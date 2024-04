Nel corso della trasmissione Belve su Rai 2 è andata in onda l’intervista di Francesca Fagnani a Fedez, nome d’arte del rapper italiano Federico Lucia. L’artista ha parlato della fine del suo matrimonio con l’influencer e imprenditrice italiana Chiara Ferragni, la quale ha ricevuto una terribile notizia legata al Pandoro gate. (Continua a leggere dopo le foto)

Ferragni, la peggiore delle notizie arriva dopo l’intervista di Fedez

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), comunemente chiamata Antitrust, ha avviato un’istruttoria nei confronti dell’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni per presunta promozione ingannevole riguardo alla vendita di una linea di uova di Pasqua per beneficenza, questo è quanto riporta Il Post.it. Lo ha annunciato mercoledì sera il presidente dell’Antitrust Roberto Rustichelli nel corso del programma televisivo Cinque Minuti, su Rai 1. Rustichelli ha detto che l’ipotesi accusatoria è “similare a quella del caso del pandoro Balocco”, per cui Ferragni è indagata per truffa. In quel caso al centro dell’indagine c’è la campagna promozionale di una linea di pandori di Balocco, chiamati “Pandoro Pink Christmas”, a cui Ferragni aveva collaborato nel 2022.

