Chiara Ferragni e Fedez, che fine ha fatto il cane Paloma dopo la separazione

Nella famiglia Ferragnez, oltre a Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria, c’è anche l’ultima arrivata: Paloma. Che fine ha fatto il cane dopo la separazione? Paloma da qualche tempo non compare più in compagnia dei suoi padroni. Dopo gli ultimi gossip sui Ferragnez, molti sono curiosi di sapere chi si sta prendendo cura del Golden Retriever. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Belen e Stefano De Martino, ritorno di fiamma in corso? Spunta incontro speciale

Leggi anche: “Uomini e Donne”, è nato un nuovo amore: chi lascia il programma come coppia

Paloma, il cane dei Ferragnez

Il Golden Retriver è stato un regalo della mamma di Chiara, Marina Di Guardo. Lo scorso settembre, la donna era arrivata a casa con il cucciolo in braccio e con questo gesto aveva fatto impazzire di gioia i nipoti ma anche la figlia e l’allora compagno. Il cagnolino era arrivato qualche mese dopo la scomparsa di Matilda, storica cagnolina di Chiara. I Ferragnez avevano condiviso tanti momenti sui social con Paloma, che poi con la separazione, era sparita. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Matrimonio in crisi per il volto storico di “Amici”: il gossip bomba

Leggi anche: Paolo Del Debbio, attimi di tensione in diretta con l’ospite: interviene la sicurezza

Paloma è sparita dai social

L’ultima volta che si è vista Paloma, era con la dog sitter, ripresa dalle telecamere di Pomeriggio Cinque lo scorso mese, quando ancora Fedez e Chiara Ferragni abitavano insieme. Poi più nulla. Dov’è e con chi è Paloma oggi? Mentre Fedez è a Miami con in figli e di Chiara Ferragni non si hanno notizie da giorni, spunta un nuovo video di Paloma, che non è più con i suoi padroni.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva