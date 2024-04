Paolo Del Debbio, attimi di tensione in diretta con l’ospite: interviene la sicurezza

Rissa sfiorata durante la puntata di ieri, giovedì 4 aprile 2024, di Dritto e Rovescio. L’ospite si è ribellato cercando la discussione prima con gli altri ospiti poi con il conduttore, che lo invitava a restare calmo. Paolo Del Debbio, vedendo il comportamento del suo ospite si è infuriato e lo ha cacciato dallo studio chiamando la sicurezza. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Gru crolla all’improvviso dal grattacielo e si schianta sulle auto

Leggi anche: Paura in aeroporto, aereo finisce fuori traiettoria: choc per i passeggeri

Baby Touché ospite a “Dritto e Rovescio”

L’ultimo blocco della puntata di ieri di Dritto e Rovescio, è stato dedicato a Baby Touchè, famoso trapper nato a Padova, di origini marocchine. Il cantautore, negli ultimi anni, si è fatto notare non solo per i testi delle sue canzoni, che trasudano violenza, oltre che per qualche problema con la legge. Il giovane ha lasciato lo studio per ben due volte durante la puntata. In particolare, Baby Touché ha fatto infuriare il conduttore. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Sparatoria alle giostrine tra mamme e bambini: finisce nel dramma

Leggi anche: Schianto violentissimo, una tragedia: ci sono morti e feriti

Baby Touché lascia lo studio di “Dritto e Rovescio”

Nella prima parte dell’ospitata, Baby Touché ha trovato da dire con Dj Ringo e lo ha chiamato “Totò Riina”. Il padrone di casa è subito intervenuto per difendere Dj Ringo. “A me non metti paura. Chiedigli scusa, se no te ne vai. Gli hai detto Totò Riina?”, ha affermato minaccioso Del Debbio. “Zio, non farmi questa scenata perché non ho bisogno di questo”, ha risposto Baby Touché. Al che il conduttore lo ha salutato e l’ospite se n’è andato dallo studio per poi farne ritorno. Questa volta però, Paolo Del Debbio non gliel’ha fatta passare liscia.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva