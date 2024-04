Gru crolla all’improvviso dal grattacielo e si schianta sulle auto

Drammatico incidente in pieno centro. Una gru da cantiere che si trovava in cima ad un grattacielo è caduta schiantandosi sulle auto in transito. Tantissimi i video dei passanti che hanno ripreso quei tragici momenti. In alcuni si vede un uomo che soccorre una donna che è stata ferita alla testa. In altri si vedono gli addetti ai lavori che circondano un auto presa in pieno dalla gru. Le immagini sono sconvolgenti. (Continua dopo le foto)

Drammatico incidente in Florida, gru crolla e si schianta sulle auto

L’incidente si è verificato intorno alle 16.30 di ieri, giovedì 4 aprile 2024 sul ponte SE sulla 3rd Avenue, nella città di Fort Lauderdale, in Florida, a nord di Miami. Una gru, che si trovava in un grattacielo, è crollata sulle auto in transito su un ponte levatoio. Le immagini dei media locali mostrano una sezione pesante della gru su un veicolo nero, quasi tranciato a metà, e un’altra auto con gravi danni. (Continua dopo le foto)

Today a crane fell on a car in Fort Lauderdale killing someone pic.twitter.com/ZPhgDEnnO7 — Patrick Wieland (@WielandTrades) April 4, 2024

Incidente a Fort Lauderdale, gru crolla da un grattacielo: 1 morto e 3 feriti

L’incidente ha avuto gravi conseguenze. È morto un operaio edile e sono rimaste ferite tre persone che passavano in quel momento sulla trafficata arteria stradale. Mark Cerezin, che era alla guida di una delle auto colpite dalla gru, ha raccontato il dramma vissuto a Cbs News. “Stavo guidando sul ponte della 3rd Avenue e ho sentito una sorta di compressione, ho guardato in alto e ho visto questo grosso, enorme pezzo di metallo blu che veniva giù e ho frenato di colpo. Non potevo credere di essere ancora vivo”, ha ammesso ancora sconvolto. Ha prestato lui stesso i primi soccorsi a una donna, tamponandole le ferite, come si vede nel video condiviso nella pagina successiva.