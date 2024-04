Schianto e incendio in galleria: decine di mezzi coinvolti sulla A14

Incidente A14. Un altro terribile schianto nel tratto dell’autostrada A14 che attraversa la regione Marche. Il bilancio è pesantissimo: un camion ha preso fuoco in galleria e decine di veicoli sono stati coinvolti.

Nuova tragedia sul “tratto maledetto”

Il tragico evento si è verificato questa mattina, intorno alle ore 9,30, nella galleria Vinci (Cupra Marittima) al chilometro 293 in direzione sud dell’autostrada A14. Il tratto è conosciuto per essere teatro di molti altri incidenti di simile natura, riaccendendo il dibattito sull’esigenza di aumentare la sicurezza stradale per le migliaia di automobilisti che lo percorrono ogni giorno. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco arrivati sul posto poco prima delle 10 all’interno della galleria Vinci. L’accesso alla zona dell’incidente è stata ulteriormente limitata da una riduzione di carreggiata destinata a lavorazioni notturne.

Lo schianto e l’incendio in galleria

Lo scontro di oggi ha coinvolto moltissimi veicoli tra cui anche mezzi pesanti, uno dei quali ha preso fuoco all’interno della galleria per via del suo carico di sostanze alcoliche infiammabili. Un altro dei mezzi pesanti è un autobus sul quale un passeggero è deceduto a causa dell’impatto. A seguito dell’incidente nel tunnel Vinci si sono creati quattro chilometri di code; il veicolo in fiamme ha infatti causato la temporanea chiusura del tratto autostradale tra Fermo e Grottammare in direzione sud.

