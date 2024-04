Tragico incidente in moto, Giuseppe muore a soli 28 anni

Due giovani, originari di Bergamo, sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente in moto. Uno di loro, Giuseppe Ghidotti, è morto, mentre l’altro è rimasto gravemente ferito. Giuseppe pare sia morto sul colpo in seguito al forte impatto. (Continua…)

Incidente in moto, morto Giuseppe Ghidotti

In seguito ad un drammatico incidente in moto, Giuseppe Ghidotti, 28 anni, originario di Bergamo, è morto sul colpo. Insieme a lui c'era un amico di 31 anni che sarebbe in gravi condizioni. È stato trasferito d'urgenza all'ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico molto delicato. Per Giuseppe, invece, non c'è stato nulla da fare. Lo schianto è stato troppo forte.