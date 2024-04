“Uomini e Donne”, è nato un nuovo amore: chi lascia il programma come coppia

L’appuntamento di oggi, venerdì 5 aprile 2024, di Uomini e Donne, sarà ricco di colpi di scena. Non mancheranno scontri tra le corteggiatrici e gli opinionisti, ma anche nuovi amori. La puntata, che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45, vedrà una delle coppie del trono over lasciare il programma insieme. I due hanno deciso di viversi la loro relazione a telecamere spente. (Continua dopo le foto)

“Uomini e Donne”, le anticipazioni della puntata di oggi venerdì 5 aprile 2024

Sempre protagonista del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano è ancora in preda ai dubbi. I suoi corteggiatori non la convincono e in un momento di crisi fa sapere che sta per lasciare il programma da sola. Uno dei suoi corteggiatori però farà di tutto per farle cambiare idea. Pierpaolo andrà fino a Brescia per stare con lei. Ida Platano inizialmente restia, si fa convincere a non mollare il programma. Ida però ò non è l’unica in crisi. (Continua dopo le foto)

Aurora Tropea fa infuriare gli opinionisti e anche le altre dame. Dopo aver chiuso la conoscenza con Federico, Aurora ha una pesante lite con Barbara De Santi e Cristina Tenuta. Intanto Marcello Messina farà tornare in studio una ragazza scesa nelle settimane precedenti per Mario, con lo scopo di conoscerla, fa sapere La Nostra Tv. Cosa sceglierà la dama? Spazio anche a nuovi amori nella puntata di oggi.

