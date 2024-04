Monia La Ferrera è stata avvistata di recente con Josh Rossetti dopo aver annunciato con un post la fine della loro relazione nata dietro le quinte del Grande Fratello. L’ex gieffina ha deciso di rispondere attraverso i social alle critiche dei fan relative al recente riavvicinamento con Josh, fratello di Greta Rossetti, l’ex tentatrice con cui Monia ha condiviso l’avventura nel reality. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Monia risponde alle critiche su Josh ma finisce male per lei

Monia La Ferrera, tra le ex concorrenti del Grande Fratello, ha risposto alle critiche relative al recente ritorno di fiamma con Josh Rossetti, fratello di Greta, l’ex tentatrice con cui Monia ha condiviso l’avventura nel reality. Monia e Josh si sono conosciuti e innamorati dietro le quinte dello studio di Canale 5. Poi la relazione è giunta al capolinea per volontà della siciliana in seguito ad alcune vicende di cui si è reso protagonista Josh. Quest’ultimo, infatti, ha litigato con Massimiliano Varrese dopo la puntata finale del Grande Fratello e in seguito ha minacciato verbalmente Gabriele Parpiglia durante un collegamento in radio proprio per parlare di ciò che era accaduto con l’attore romano. Ora però Monia è stata avvistata di nuovo con Josh e questo ha scatenato un bufera tra i suoi fan.

