“Grande Fratello”, nuova minaccia choc di Josh Rossetti: con chi se l’è presa

Il 25 Marzo 2024 è andata in onda la finale del Grande Fratello 2023 che ha visto trionfare Perla Vatiero. Tra le finaliste di questa edizione anche Greta Rossetti. Suo fratello, Josh Rossetti, dopo la finale del reality, si è reso protagonista di una violenta lite con Massimiliano Varrese. Nonostante siano passate ore dall’accaduto, i protagonisti continuano ad alimentare la cosa con video sui social. In queste ore il frattelo di Greta, Josh Rossetti ha lanciato una nuova minaccia. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Josh Rossetti, dopo il video choc interviene la madre e attacca Varrese

Leggi anche: Greta Rossetti, il fratello è una furia dopo il “GF”: calci e spintoni, cosa è successo

Leggi anche: “Grande Fratello”, il fratello di Greta svela il motivo della lite con Monia

Leggi anche: Greta Rossetti, interviene la mamma e si scaglia contro Mirko

“Grande Fratello”, Josh Rossetti minaccia Gabriele Parpiglia

Post finale ad alta tensione quello del Grande Fratello. Tra Josh Carter Rossetti, fratello di Greta, e Massimiliano Varrese si è sfiorata la rissa fuori dagli studi dopo la finale vinta da Perla Vatiero. Come dimostrano alcuni vdeo pubblicati su X, un infuriato Josh avrebbe preso a calci una porta e tirato diversi pugni al muro per dirigersi in modo minaccioso verso un’auto in cui c’era Massimiliano Varrese, ex fidanzato di Monia, ex concorrente del Grande Fratello e attuale compagna di Rossetti. A quel punto sono intervenuti in tanti per fermarlo ma lui è riuscito comunque a tirare alcuni calci al veicolo. A scatenare la rabbia del fratello di Greta sarebbe stato un commento di Massimiliano Varrese verso Monia La Ferrera. Non solo, ora sembra che il fratello di Greta abbia minacciato anche un’altra persona, il giornalista Gabriele Parpiglia.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”