Greta Rossetti, il fratello è una furia dopo il “GF”: calci e spintoni, cosa è successo

Ieri, lunedì 25 marzo, su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello con la vittoria inaspettata di Perla Vatiero. Secondo posto per Beatrice Luzzi che nonostante non abbia vinto, rimane la regina indiscussa di questa edizione. Ma ancora più strano è ciò che è successo dopo la finale. Josh Carter Rossetti, fratello di Greta è andato su tutte le furie e ha iniziato a prendere a calci una porta e tirare pugni. Ecco perchè.

La finale del Grande Fratello

Quante emozioni nella serata di ieri. La puntata si è aperta con un televoto tra Greta, Sergio e Letizia, per l’ultimo posto disponibile per la finale. Letizia Petris, ce la fa, mentre la coppia dei Sergetti lascia la casa e arriva in studio. Con una serie di televoti flash i concorrenti si sono sfidati a colpi di tre manche, contando solo sul sostegno dei fan. Ad uno ad uno i finalisti hanno anche potuto riabbracciare le persone a loro più care, dopo tanto tempo lontani. Beatrice ha rivisto i suoi figli e l’ex marito, Simona ha detto “Ti amo” alla mamma, Massimiliano ha stretto tra le braccia sua figlia Mia e la sua ex moglie Valentina e Perla ha finalmente baciato come si deve Mirko.

Rimaste in gara solo Beatrice e Perla, la proclamazione del vincitore è nello studio. La vincitrice è Perla, che tra le lacrime è la prima a non crederci. La ragazza ha tanti fan, che la seguono da Temptation Island, ma nessuno immaginava che sarebbero stati più dei Luzzers. La diretta si è conclusa intorno alle 2:00 ma ciò che è successo dopo è incredibile. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)