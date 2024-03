“Grande Fratello”, la reazione di Beatrice alla vittoria di Perla

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello 2023. La concorrente è arrivata in finale con Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi. Al secondo posto in classifica Beatrice Luzzi, terza Rosy Chin. Qual è stata la reazione di Beatrice, che secondo i sondaggi era la favorita alla vittoria del Grande Fratello, ad essersi aggiudicata il secondo posto? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, ha vinto Perla

Durante la finale andata in onda nella serata di ieri, lunedì 25 marzo 2024, i concorrenti hanno potuto rivivere i momenti vissuti nella casa più spiata d’Italia. Piano piano però sono usciti tutti e sono rimaste soltanto le due queen del programma: Beatrice e Perla. Sono state loro a spegnere le luci della casa nella quale hanno vissuto per diversi mesi. Alla fine, una volta arrivate in studio, Alfonso Signorini ha proclamato la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello: Perla Vatiero. Come ha reagito Beatrice?

