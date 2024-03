Home | “Grande Fratello”, doccia gelata per Paolo Masella dopo aver lasciato la casa: cosa è successo

Paolo Masella è stato uno dei protagonisti dell’attuale edizione del “Grande Fratello“. Il concorrente, però, non è riuscito ad arrivare in finale. Dopo l’eliminazione dal reality show, Paolo è tornato al suo mestiere: il macellaio. L’ex gieffino, però, ha avuto una vera e propria doccia gelata. (Continua…)

“Grande Fratello”, Paolo Masella torna a fare il macellaio

Il sogno di Paolo Masella è sfumato ad un passo dalla finale. Il concorrente è stato eliminato ed ha dovuto dire addio alle sue ambizioni di vittoria. Nella casa più spiata d’Italia, però, Paolo ha trovato l’amore: il gieffino si è fidanzato con Letizia e adesso i due sono pronti a viversi la loro storia d’amore lontani dai riflettori. Dopo l’eliminazione dal reality show, Paolo è tornato a fare il suo mestiere, ovvero quello del macellaio. Il video pubblicato sui social è diventato virale, in particolare per la reazione dei suoi “clienti”. Una vera e propria doccia gelata per l’ex concorrente del “Grande Fratello”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)