“Grande Fratello”, la confessione clamorosa su Perla e Mirko: “Stanno ancora insieme” – Nell’ultima puntata del “Grande Fratello” Mirko Brunetti ha attaccato Giuseppe Garibaldi, accusandolo di flirtare con Perla Vatiero. “C’è malizia da parte tua. Io non parlo di lei e non posso dirle nulla di negativo, ma sto parlando con te! La stai anche usando e fai i giochi di strategia“, ha dichiarato l’ex volto di “Temptation Island”. Un attacco non è piaciuto a Federico Massaro, che ne ha parlato con Fiordaliso. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, confessione clamorosa di Paolo Masella su Perla e Mirko

Lo sfogo duro di Brunetti contro Garibaldi ha fatto storcere il naso alla new entry Federico Massaro, che rivolgendosi a Fiordaliso ha dichiarato: “Se Mirko ha detto quelle cose significa che non si fida così tanto di lei e delle sue capacità di giudicare una persona. Perla sta benissimo con Giuseppe. Mirko ha detto solo tante cavolate per fare il pavone. In puntata ha trovato le pa**e che qui dentro non aveva. Fino a ieri diceva che Giuseppe era un amico e adesso dice queste cose assurde. Perla è una ragazza intelligente e sveglia e lui deve lasciarla libera“. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Paolo Masella: “Perla e Mirko stanno ancora insieme”

Le critiche di Federico Massaro nei confronti di Brunetti non si sono fermate a quella sola conversazione con Fiordaliso. Anzi, lui ha insistito sull’argomento anche con altri concorrenti ed è per questo motivo che Paolo Masella ha cercato di fermarlo: “Guarda che Mirko e Giuseppe non erano così amici come dici te. Poi Mirko aveva già detto questo fastidio a Giuseppe anche quando era qui dentro, quindi non è vero che se lo è inventato adesso che è fuori“. Massaro però ha replicato: “Ma poi cosa vuole da Perla? Adesso sono amici, lui l’ha persa“. (continua a leggere dopo le foto)

Botta e risposta con Federico Massaro

Alle parole di Federico Massaro Paolo Masella ha risposto con un’affermazione che ha spiazzato tutti: “No, stanno insieme! Sì, fondamentalmente stanno ancora insieme. Come in che senso? Va beh dai, si rimetteranno insieme, si vede chiaro da come si comporta lui e cosa fa lei e come reagisce“. Le sue dichiarazioni hanno catturato l’attenzione del pubblico, che sui social non ritengono però che ciò sia possibile, visto che che Brunetti si è reso disponibile ad andare sul trono di “Uomini e Donne” e che al “GF” ha affermato di non voler tornare con Perla o Greta. Chissà che Signorini non tocchi l’argomento durante la prossima diretta…