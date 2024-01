Chiara Ferragni riappare sui social ma tutti notano il triste dettaglio

Gossip. Chiara Ferragni è tornata attiva sui suoi principali canali social, ma i follower più attenti hanno notato un triste dettaglio. Scopriamo insieme di cosa si tratta. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Isola dei famosi 2024”, svelato il nome del primo naufrago

Leggi anche: Kate Middleton, la rivelazione della BBC sulle sue condizioni di salute

Chiara Ferragni, il ritorno sui social

Nelle ultime settimane Chiara Ferragni è stata la protagonista delle polemiche e delle critiche che le sono piombate addosso come una valanga di neve dopo il “Caso Pandoro”. Dopo aver pubblicato un video di scuse sul suo profilo Instagram, la fashion blogger aveva deciso di sparire per un paio di settimane, staccando dal web. Ma dopo poco, Chiara è ritornata a postare foto e video su Instagram. Gli ultimi scatti la ritraggono in compagnia della famiglia durante un week end in montagna. Tra tutti i volti noti, però, ne manca uno importante. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni, i primi scatti in famiglia

Dopo un breve periodo di silenzio e assenza dai social, Chiara Ferragni ha ricominciato a postare le prime foto in compagnia della sua famiglia e dei suoi amati figli, Leone e Vittoria. La prima apparizione di Chiara è stata tramite il profilo del marito Fedez, la sera di Capodanno. Gli ultimi scatti postati dall’influencer provengono da Courmayeur, dove l’imprenditrice digitale ha trascorso un week end di relax con la famiglia. Chiara ha postato foto in compagnia della madre, Marina Di Guardo, la sorella minore Valentina, e i figli. Molti follower, però, hanno notato l‘assenza del marito Fedez, il quale non compare mai in alcuna foto o storia pubblicata dall’influencer. (Continua a leggere dopo la foto)

Aria di crisi per i Ferragnez

In molti hanno notato l’assenza di Fedez negli ultimi scatti postati dalla moglie Chiara Ferragni durante un week end di relax trascorso con la famiglia in montagna. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia starebbe vivendo un momento di crisi. Nelle ultime storie in cui il rapper è apparso in compagnia della moglie è apparso con il volto molto triste. “Ha il viso triste”, hanno commentato numerosi fan. Il periodo che la coppia sta affrontando non è sicuramente dei migliori, e questo avrà sicuramente delle conseguenze sulla loro serenità.