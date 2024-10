Nina Moric, la rivelazione clamorosa: ha avuto una svolta mistica

Il giornalista Alberto Dandolo sul portale Dagospia lancia una clamorosa indiscrezione su Nina Moric. La showgirl croata ed ex compagna di Fabrizio Corona avrebbe avuto una svolta mistica. La rivelazione ha lasciato tutti di stucco. Pochi se lo sarebbero aspettati, anche se, in una recente intervista, la Moric aveva confessato di avere attualmente solo Gesù nel suo cuore. (Continua…)

Chi è Nina Moric

Nina Moric è una modella e showgirl croata. Ha lavorato per le più importanti case di alta moda, prima di dedicarsi totalmente alla televisione. Nel piccolo schermo ha debuttato nel 2000 nel varietà in prima serata “Torno Sabato” al fianco di Giorgio Panariello. In seguito è stata scelta come valletta ne “Il grande bluff” e poi come conduttrice per “Shake” e “BravoGrazie”. Nel 2011 ha partecipato come concorrente dell’ottava edizione de “L’Isola dei Famosi”, mentre l’anno dopo ha vestito i panni di opinionista. Dopodiché le sue apparizioni televisive si sono ridotte notevolmente. Oggi la Moric avrebbe abbandonato definitivamente il mondo dello showbiz e addirittura, come rivelato da Alberto Dandolo su Dagospia, avrebbe avuto una svolta mistica. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)